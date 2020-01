Martínez evalúa candidatura a la IMM y sacude el tablero del Frente Amplio

Daniel Martínez tiene dos pasajes comprados para emprender a comienzos de febrero un largo viaje junto a su esposa Laura Motta, pero varios llamados y mensajes recibidos en las últimas horas pusieron en duda la concreción de esas vacaciones.

Casi como una reedición de lo ocurrido en diciembre, el exintendente de Montevideo y excandidato a presidente por el Frente Amplio volvió a dejarse seducir por la posibilidad de postularse nuevamente al gobierno capitalino, esta vez con apoyos más claros de sectores que lo ven como el indicado para ganar la elección de mayo.

El pasado 28 de diciembre Martínez confirmó vía Twitter que no sería candidato. Pero aquel mensaje contundente sería el comienzo de movimientos que lo llevarían a reconsiderar su postura y manifestarle a sus allegados su voluntad de competir.

Aunque en un principio restó importancia a los muros con su nombre y a la petición de frenteamplistas para que no desistiera, el panorama cambió en los últimos días ante la insistencia de algunos dirigentes de su confianza y el pedido de sectores que no encontraban una opción lo suficientemente atractiva y se debatían entre el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, o el director de OPP, Álvaro García.

El pasado 8 de enero, un grupo de sectores del ala socialdemócrata se reunió en la casa de Cristina Lustemberg en Punta Negra para discutir quién de los dos era el indicado. Sin ninguna definición concreta, hubo acuerdo en que la tercera candidatura debía reflejar la continuidad de la gestión de Martínez –ya descartado–, bajo el entendido de que ni Cosse ni Villar representaban esa corriente. Como en esa reunión no hubo avances respecto a quién apoyar, las conversaciones continuaron por diversos canales en los días siguientes.

Martínez, también de vacaciones en la costa, estuvo en contacto con referentes de esos sectores, y en paralelo algunos dirigentes cercanos al exintendente, al igual que socialistas renovadores descontentos con su partido, comenzaron a sondear la posibilidad de reimpulsar la candidatura.

El ida y vuelta de los últimos días tuvo como protagonistas a García (Plataforma), Lustemberg (PAR), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), que este martes llamó a Martínez para plantearle formalmente que aceptara competir. Tanto Lustemberg como Rubio le plantearon al exintendente que lo veían como la mejor opción para mayo y que una candidatura suya tendría mucho más fuerza y potencial que García o Ferreri. El socialista dio el sí con la condición de que hubiera apoyos confirmados.

Según las fuentes consultadas, Ferreri dijo que debía consultar al líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, antes de tomar una decisión. Los informantes agregaron que el uno y el dos de Economía están en contacto para avanzar en la definición. En caso de que se alineen detrás de Martínez, la intención de los sectores es hacer una conferencia de prensa entre todos para anunciar el respaldo.

Sorpresas y confirmaciones

En el entorno de Cosse, que este miércoles se presentó ante la departamental del Frente Amplio en Montevideo y oficializó su voluntad de ser candidata, había rostros de sorpresa.

Tan solo una hora antes de que Cosse entrara a la Huella de Seregni, el diario El País había informado que el nombre de Martínez volvía a estar arriba de la mesa. Algunas personas del entorno de la exministra primero pensaron que estaban viendo una noticia de diciembre.

Consultada al respecto, la senadora electa en alianza con el Partido Comunista dijo que no iba a “entrar en telenovelas”. “Esto es serio”, afirmó. “Lo último que sé es que el compañero había decidido no participar en las elecciones. Es un tema personal, no voy a expresarme”, agregó Cosse, cuya precandidatura recibió el apoyo del Partido Socialista (PS), el sector al que pertenece Martínez.

La posibilidad de que el excandidato compita sacude el tablero en el Frente Amplio. En la dirección del Partido Socialista tampoco tienen claro el alcance de la noticia. Dirigentes consultados por El Observador dijeron en la noche del miércoles que primero querían confirmar qué tan “real” era esta nueva aparición de Martínez antes de evaluar los pasos a seguir.

El pionero de los partidos de izquierda enfrenta una crisis interna que se agravó luego de que la corriente mayoritaria resolviera apoyar a Cosse. Una reunión en diciembre entre Martínez y dirigentes socialistas había sido el puntapié para que desistiera de su candidatura, y eso generó fuertes cuestionamientos en las bases del partido.

Los “renovadores” –corriente en minoría– se reunieron este martes para discutir la situación, con varias cartas arriba de la mesa. Algunos sugieren que toda la corriente se debería retirar “en masa” del partido, otros plantean tomarse “licencia partidaria” durante la campaña, y también hay quienes impulsan negociar la apertura de listas múltiples dentro del PS con los mismos ediles pero distintos candidatos.

Dentro de esa corriente hay varios dirigentes que impulsan la candidatura de Martínez, contra lo resuelto por la mayoría "ortodoxa". Un eventual retorno del exintendente pondría a la dirección del partido ante la difícil decisión de, o bien dar marcha atrás a su apoyo a Cosse, o competir contra su referente nacional. De ahí que algunos dirigentes renovadores confíen en que, en caso de confirmarse el retorno del ingeniero, se termine posibilitando la apertura de más de una lista.

Por su parte, los sectores que respaldan la candidatura de Álvaro Villar no están dispuestos por el momento a cambiar sus planes. Fuerza Renovadora, sector liderado por Bergara, planea seguir adelante con la candidatura, mientras que el MPP finalmente oficializó su respaldo al neurocirujano mediante un comunicado difundido anoche, luego de conocido el posible retorno de Martínez.