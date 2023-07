La sorpresiva revelación de Natalia Oreiro sobre una costumbre uruguaya que no sigue

Cada entrevista en la que participa la actriz uruguaya Natalia Oreiro deja, al menos, un par de títulos colgados en la retina. Y eso pasó en su pasaje por Al Dente, el programa de Fernando Dente de América TV, en el que si bien volvió a contar anécdotas que ya ha repetido en otra oportunidad, se despachó con algunas revelaciones inéditas, entre ellas que no sigue una de las contumbres uruguayas más arraigadas.

Consultada por el conductor sobre si considera que el mate es originario de Argentina o Uruguay, la actriz de Casi muerta, película que se encuentra promocionando, no tardó en decir que ella no suele tomar la infusión.

"¿Viste? Una uruguaya trucha. Yo cuando digo que soy uruguaya y que no tomo mate es casi como que traiciono a la patria. El uruguayo nace con un termo pegado a la exila, es espectacular. Porque aparte lo ceba desde ahí", comentó Oreiro.

Dente, sorprendido, siguió preguntándole del tema, y haciendo referencias a personas a su alrededor que toman mate todo el día, como su colega de La Voz, Agustín Casanova. "Agustín Casanova toma todo el día. Es que la mayoría de los uruguayos lo hace, mi padre, mi madre", contestó.

Sin embargo, Oreiro prefirió no decidirse por el origen del mate: "No tengo idea, no me voy a meter en ese brete; soy del Río de la Plata", respondió entre risas.

La coleccionista

Por otro lado, Oreiro confesó también una curiosa costumbre que tiene: la de coleccionar inodoros.

"He sido blanco de muchas burlas. Para mí son una obra de arte, porque los primeros inodoros labrados, los antiguos, son hermosos. Me gusta mucho lo que es material de arquitectura antigua, me gustaron siempre las casas antiguas, y con el tiempo empecé a coleccionar material de demolición", comentó la actriz, que aseguró que tiene todo eso conservado en dos galpones propios.

"En el rubro me conocen todos. Cuando aparece algo me llaman a avisarme", aseguró.