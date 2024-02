La story de Sahar Sonia, la supuesta protagonista de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

Sahar Sonia ha sido señalada como la tercera en discordia en la ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma. Ahora, la influencer ha decidido romper su silencio a través de su perfil en redes sociales.

En su publicación, Sahar escribió: "Don´t believe everything you hear in the media. There’s always two sides to a story" ("No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia").

La historia de Sahar Sonia

Las imágenes sugieren que Sahar Sonia es la persona señalada, una influencer con más de 19 mil seguidores en la plataforma. En sus fotos, se pueden observar algunas similitudes con el video de Peso Pluma que ha estado circulando recientemente. Además de su larga cabellera oscura, una de las carteras que Sahar luce en varias de sus publicaciones guarda un parecido notable con la que se ve en el video viral: un bolso blanco tipo bandolera de la marca Chanel.

La historia que subió Nicki Nicole

Después de eliminar todas las fotos que la vinculaban con el músico mexicano, la intérprete de trap compartió una historia en la que ratificó su ruptura.

La historia de Nicki

"El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", compartió Nicki en su cuenta de Instagram.