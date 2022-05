La verdad de la milanesa: cómo lograr su mejor versión y no morir en el intento

Por Federico González Talvi - Especial para El Observador

¿Cuál es la verdad de la milanesa?

Cuentan que esta frase tiene muchos años. La milanesa, al estar totalmente cubierta por un rebozado, no permitía saber exactamente de qué era hasta que se la cortaba. Recién ahí, cuando uno la abría y podía ver lo que había adentro, se descubría cuál era la la verdadera milanesa, es decir, “la verdad de la milanesa”.

Otra versión sobre el origen de esta frase se debe a que es una receta con orígenes diversos, entonces al preguntarnos quién tiene la verdad de la milanesa, lo que nos estamos preguntando es quién tiene la verdad sobre el origen de la milanesa.

La milanesa es simplemente perfecta y no lo digo como un juego de palabras, porque es simple y es perfecta. No necesita necesita decoración, no nos interesa, la queremos tal cual es.

En mi caso, la milanesa es de carne y frita, como la foto que acompaña esta receta, pero se puede hacer de casi cualquier cosa. De carne, de pollo, de cerdo, de berenjenas, de zapallitos, de calabaza, existen mil opciones para todos los gustos. También existen diferentes tipos de empanados: las clásicas con pan rallado, los que prefieren pasarla primero por harina, huevo y por último pan rallado.

Están los que se la juegan un poco más y las empanan con cereales, o lo que para mí es un camino de ida: hacerlo con panko. Les va a quedar un rebozado super crujiente y sabroso.

Se podrían escribir páginas de la cantidad de versiones y maneras de condimentar milanesas. Yo les comparto mi versión de la milanesa de carne y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo!

Ingredientes

8 milanesas chicas (lomo, nalga, peceto o el corte que prefieran)

Huevos 3 unidades

Dientes de ajo 3 unidades

Perejil

Sal y pimienta

Panko 500g

Procedimiento