La voz es el mejor regalo

Bastante tiempo atrás (las cifras a continuación pueden darles una idea cuándo) le hice una larga entrevista al actor uruguayo Enrique Guarnero (1917-1981), uno de los fund adores de la Comedia Nacional y quien hasta su muerte fue figura estelar de la misma. Me dijo una cosa que me quedó grabada: “Su propia voz puede convertirse en el peor enemigo de un actor”. Guarnero se refería al hecho de que una afonía en el momento menos deseado puede ser mas dañina que una gripe. Sin voz, un actor no existe, salvo que la obra sea muda y solo exija para el intérprete talento de mimo. Para un cantante, perder la voz en medio de un concierto a sala llena debe ser algo parecido a la versión terrenal del infierno más temido.

Y debe ser todavía peor el sentimiento en los casos cuando el cantante pasó los 50 años de edad y sabe que aquello que comenzó siendo un instante agónico en una noche cualquiera puede convertirse en patrón para el resto de su vida. Muchos futbolistas prolongan su vida activa más allá de lo recomendable y lo mismo pasa con infinidad de cantantes que exhiben, muchas veces sin pudor, su deterioro físico encima de un escenario. En junio pasado Joaquín Sabina debió suspender uno de los últimos conciertos de la que era su más reciente gira, porque la voz que venía amagando con irse, una noche se fue por completo. Ocurrió en Madrid y Sabina se fue a dormir con una tristeza tremenda.

Hay quienes especulan que ya no podrá volver a cantar en público. El sábado pasado la misma pesadilla visitó a Bono, cantante de U2. Durante un concierto de la banda en Berlín, el cantante fue noqueado por una afonía. Perdió la voz por completo, por lo que el concierto debió suspenderse. Hacía poco que había comenzado el recital, por lo tanto, se trató de un problema que seguramente venía arrastrando de antes, y que resultó magnificado por el hecho de que el recital en Berlín era apenas el segundo de la gira europea de la banda irlandesa. El cantante dijo que era la primera vez que algo así le pasaba, por lo que ha buscado la opinión de los médicos para saber si está en condiciones de seguir o no con la gira. Bono tiene 58 años y hasta ahora había salido bastante ileso en su lucha, la misma lucha de todos, contra el paso del tiempo. En la década de 1980, una compañía telefónica internacional tenía como eslogan, “El mejor regalo es tu voz”. Hay quienes descubren amplificada la importancia de ese regalo cuando pierden la suya.