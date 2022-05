Lacalle dijo que China no tiene una democracia genuina: "Una cosa es el comercio y otra los derechos humanos"

El presidente, Luis Lacalle Pou, se mostró de acuerdo en no describir a China como una democracia genuina, pero aclaró que "una cosa es el comercio y otra cosa son los derechos humanos, la ideología o lo que sea", en una entrevista con el programa Hard Talk de la BBC publicada este viernes en español.

Periodista: ¿Pero los valores no le importan? Usted fue elegido democráticamente. Ahora está diciendo que está profundizando su alianza estratégica clave con un país que estoy seguro que no describiría como una democracia genuina.

Lacalle: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Una cosa es el comercio y otra cosa son los derechos humanos, la ideología o lo que sea.

Lacalle fue consultado sobre el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y el país asiático, y una posible dependencia que se genere con China debido al acuerdo. El mandatario dijo que el país está "tratando de acordar con China" y con Turquía, y negó que se pueda generar una relación de dependencia con el gigante asiático debido a que entiende que en Uruguay la política se ha separado de la economía. "Es la forma en que Uruguay ha actuado durante años y nosotros actuamos de la misma manera", remarcó.

Para el presidente la diferencia con otros países latinoamericanos que sí tienen una mayor dependencia o tuvieron problemas con los negocios generados con ese país, es que Uruguay no tiene "inversiones chinas". Consultado sobre si con este acuerdo se tendrán esas inversiones en el país, contestó: "No necesitamos infraestructura. Tenemos nuestras propias inversiones. No necesitamos algunas cosas que quizás China pueda ofrecer. Estoy seguro de que si vamos a la tecnología 5G querrán competir, pero nuestro negocio son las exportaciones. Enviamos nuestros productos, principalmente nuestras materias primas, a China".

Sobre qué mensaje deja este avance con China a los Estados Unidos, Lacalle expresó que en el país norteamericano "no tienen una visión de América Latina, o creen que tienen una visión de América Latina", porque "piensan que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades".

"No estoy enamorado de los TLC. Queremos vender nuestros productos, nuestros servicios y nuestras creaciones intelectuales. Eso es lo que queremos. Y hasta ahora, esta administración de (Joe) Biden no ha mirado a nuestro país", declaró Lacalle, aunque indicó que "la marea está cambiando" y espera que se pueda conversar con Estados Unidos en la próxima Cumbre de las Américas en junio.

El mandatario aseguró que desearía ser "equilibrado" en su búsqueda de relaciones con China, Europa y Estados Unidos. "Pongo mis huevos donde puedo. Eso es lo que tengo que hacer con mi país, abrir mi país", aclaró, sin embargo.

"Pensemos quién es la carga"

Las negociaciones por el TLC con China forman parte de una política de flexibilización de Uruguay que no ha sido seguida por el resto de los miembros del Mercosur, sobre todo Argentina. "Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos", remarcó Lacalle al respecto.

Aunque aclaró que Uruguay pertenece al Mercosur, el mandatario indicó que el gobierno no acepta el argumento de que los países deben abrirse "todos juntos" al exterior, y entiende que la rebaja del Arancel Externo Común (AEC) decidida por Brasil de forma unilateral y apoyada por Argentina abre una interpretación a las reglas del bloque que le permite flexibilizar sus relaciones exteriores sin la necesidad de un consenso.

Periodista: Pero esas son las reglas.

Lacalle: Puedes interpretar las reglas de diferentes maneras. Hace unos meses, Brasil y Argentina tomaron una medida que no contó con nuestra aprobación.

Entonces, estamos tratando de convencer a Argentina, a Brasil y a Paraguay. Paraguay tiene más del 33% de sus exportaciones en el Mercosur y no es un socio en este viaje.

Periodista: Pero el problema es que no tiene socios para su viaje. Estoy viendo una cita de su colega en Argentina, el presidente Fernández, quien le dijo el año pasado claramente que, si no le gusta el bloque comercial de Sudamérica, puede irse: "Si somos un lastre, que tomen otro barco".

Lacalle: Estamos en el barco. Pensemos quién es la carga.