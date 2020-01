Lacalle insiste con candidatura única sin Talvi y Manini Ríos en la mira

Por Natalia Gold y Santiago Soravilla

La decisión de Cabildo Abierto de postular a Guido Manini Ríos como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) pateó el tablero político y despertó la reacción del Partido Colorado, que lejos de paralizarse cantó retruco y anunció su disposición de llevar a su líder Ernesto Talvi a competir por el sillón municipal. Ante ese escenario, los blancos decidieron apelar a la cautela y no realizar ningún movimiento hasta ver cómo decantan ambos anuncios, que reflotaron las rispideces ya expuestas durante la campaña electoral entre diferentes líderes de la coalición del próximo gobierno.

El presidente electo Luis Lacalle Pou y la futura vicepresidenta Beatriz Argimón conversaron sobre lo sucedido y coincidieron en que el mejor camino sigue siendo el de un candidato único de la coalición. En medio del embrollo, los blancos no creen que Talvi ni Manini Ríos sean convenientes para llevar adelante ese acuerdo en la capital, un bastión electoral del Frente Amplio, indicaron a El Observador fuentes nacionalistas.

La disputa, a la que se sumó Pablo Mieres con su negativa a concertar bajo el lema del partido encabezado por el general retirado, pone en un brete al presidente electo Lacalle Pou, que como líder debe laudar ante las fisuras que muestra la coalición, aunque los dirigentes recalcan que las diferencias refieren a una elección departamental y el acuerdo es a nivel nacional. Por eso el futuro mandatario y su partido prefieren “bajar la pelota” en el tema, según transmitió un allegado a Lacalle Pou.

Los posicionamientos de Talvi, Manini Ríos y Mieres por la candidatura a la Intendencia de Montevideo reavivaron las tensiones que mantuvieron en la campaña pero que hasta el momento habían bajado su intensidad después de la votación de octubre. Y ocurrieron la misma semana en que el gobierno electo presentó el anteproyecto de ley de urgente consideración.

El Partido de la Gente también sigue el tema con preocupación, señaló el diputado electo Daniel Peña. “Hay gente más preocupada por perfilismos y aspiraciones personales pensando en 2024 que preocupada por hacer un buen gobierno para los uruguayos”, dijo a El Observador.

En este escenario de fricciones por la definición de las candidaturas municipales, los socios deberán comenzar a negociar un anteproyecto en el que también tienen diferencias en algunos temas, pero sobre el que Lacalle Pou vislumbra respaldo “multicolor”.

Diferencias por Montevideo

Los blancos fijaron su Convención en Montevideo para el lunes 3 de febrero, seis días antes de la fecha límite que da la Corte Electoral para definir las candidaturas departamentales. De todos modos, de seguir habiendo movimientos que sacudan la arena política en Montevideo, la fecha puede posponerse.

La última semana el secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado, insistió con la necesidad de ir con un único candidato en una coalición. “Creo que los partidos de la coalición de gobierno deberían comparecer bajo un lema común que permita tener un candidato común de toda la coalición con un programa único. Me parece que eso es una fortaleza. Eso es mi posición personal y creo que es mayoritaria en el Partido Nacional”, dijo en rueda de prensa.

La decisión de Talvi fue tomada en las últimas horas luego que el líder de Cabildo Abierto anunciara su disposición a ser el candidato único de la coalición. Así se configuró un escenario con dos de los líderes coaligados en medio de la puja por las candidaturas municipales y con el rechazo de Mieres a votar bajo el lema de los cabildantes.

Durante la campaña electoral, Talvi, Manini Ríos y Mieres exhibieron sus diferencias, que como señaló el líder del Partido Independiente, son “ideológicas y políticas”, pero las habían dejado en un segundo plano para ponerse de acuerdo para gobernar.

El senador electo por el Partido Colorado, Adrián Peña, argumentó que estaban trabajando en una propuesta común junto al resto de los socios y que eran partidarios de utilizar el lema del Partido Independiente, pero que la postulación de Manini Ríos cambió el “escenario”.

“Ponemos a consideración del Partido Nacional nuestro lema y postularemos a Ernesto Talvi como candidato. No podemos permitir que el partido quede en una posición débil”, señaló.

“La lógica con que se había trabajado era otra. No lo habíamos propuesto porque seguimos creyendo que lo mejor es el otro plan, el de un lema alternativo y neutral como el del Partido Independiente. Generaba consenso porque no estaba identificado con un partido político de los mayoritarios”, dijo. Peña consideró como “preocupante” la demora en las definiciones, tanto del lema como del candidato, y dijo que para los colorados era “muy importante” la elección en Montevideo. El senador electo, mano derecha de Talvi, consideró que la postulación no “rompería” la coalición de gobierno porque refería a una elección departamental y el acuerdo era a nivel nacional.

Talvi es, además, el canciller designado por el presidente electo, por lo que si su postulación se concretara le generaría un problema al gobierno en un puesto clave del gabinete.

En tanto, el excandidato a senador por el Partido Independiente Gerardo Sotelo pidió a los líderes de la coalición multicolor que bajen su nombre como una de las opciones para la candidatura única, ante las declaraciones del senador electo por Cabildo Abierto Guillermo Domenech sobre esa opción para las departamentales, informó Sotelo en su cuenta de Twitter.

Domenech dijo este viernes en el programa Así Nos Va de radio Carve que Sotelo no lo convencía como candidato porque el Partido Independiente tuvo en la última elección una “muy magra votación en Montevideo”. “El Partido Independiente obtuvo en todo el país menos votos que la lista más votada de Cabildo Abierto y eso nos habla un poco de la atracción que genera en Montevideo y en todo el país”, dijo. “Lo que necesitamos es un candidato que genere entusiasmo”, remató.