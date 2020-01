Talvi no quiere que se use a Cabildo Abierto para la IMM y prefiere al Partido Independiente

Horas después de que la ministra designada de Vivienda, Irene Moreira, manifestara las dudas de Cabildo Abierto con la idea de usar el lema del Partido Independiente para que la coalición compitiera por la Intendencia de Montevideo (IMM), el líder del Partido Colorado y canciller designado, Ernesto Talvi, rechazó usar al partido de Guido Manini Ríos como opción electoral para la capital.

“No es lo que corresponde (ir con el lema Cabildo Abierto). Obtuvo una votación muy sustantiva. Entonces la identidad de una coalición tiene que estar marcada por un partido más neutral en términos de su peso electoral. El Partido Independiente tiene las dos cosas. Un peso electoral relativamente bajo en la última elección, pero un partido que tiene trayectoria, historia, estructura y le puede dar una base a la coalición muy interesante”, señaló Talvi este miércoles.

Minutos antes, Manini Ríos dijo que no entendía por qué Cabildo Abierto no podía ser una opción. “Cabildo Abierto también puede ser el lema que aúne a todos los partidos. Puede ser perfectamente, no veo por qué no considerarlo inicialmente”, dijo.

Dado que en las internas de junio fracasó el intento de blancos y colorados de habilitar el lema del Partido de la Concertación para mayo (necesitaban 500 votos y obtuvieron 486), ahora la coalición integrada por blancos, colorados, independientes, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente debe decidir cuál de esos lemas usar si se quiere presentar en conjunto para competir contra el Frente Amplio por el gobierno de la capital.

Tanto blancos como colorados proponen usar al Partido Independiente. Pablo Mieres, líder de ese partido y futuro ministro de Trabajo, dijo este miércoles que le “halaga” esa propuesta.

Esas declaraciones fueron luego de la primera cumbre que la coalición que asumirá el gobierno en marzo celebró con sus líderes en la sede de Todos, donde funcionan las oficinas del presidente electo para la transición.

El motivo del encuentro fue la entrega del anteproyecto de la ley de urgencia a todos los líderes de la coalición. Según Talvi y Mieres, en el encuentro no se habló de los acuerdos electorales de Montevideo.

El martes, Moreira dijo que “no sería lo mejor” utilizar lema del Partido Independiente para las municipales de mayo. "Hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas”, dijo la futura ministra.

Manini agregó este miércoles que "es claro que ha habido diferencias".

Mieres fue consultado este miércoles por las declaraciones de Moreira. “Cada partido tiene su derecho a opinar. Nadie es moneda de oro para que le guste a todo el mundo. Nosotros no propusimos (el uso de) nuestro lema”, dijo el líder del Partido Independiente.

Reconoció que “hubo diferencias en la campaña” con Cabildo Abierto y que hoy también “persisten diferencias ideológicas y políticas”. Pero le sacó dramatismo a ello. “Las coaliciones son entre diferentes y no entre iguales”, dijo Mieres.

Talvi también habló de esas diferencias y dijo que son naturales: “Si no hubiera diferencias no sería una coalición”, dijo. Aseguró, de todas formas, que no se puede hablar de “rispideces”, sino de diferencias manifestadas en un buen clima.

“Acabamos de estar reunidos con todos los integrantes de la coalición y el diálogo es bien fluido, sereno y creo que las cosas están funcionando. Los equipos cuando arrancan tienen que hacer rodaje. Todo está funcionando razonablemente bien para una coalición que está empezando”, dijo.

La otra diferencia: ¿candidato único o no?

Blancos, colorados e independientes están de acuerdo en buscar consensos para presentar un candidato único. Así lo había declarado el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y también lo ratificaron Talvi y Mieres este miércoles.

Manini, sin embargo, no declaró en el mismo sentido.

“Nos tendremos que poner de acuerdo cuál es el candidato que reúne las mejores condiciones. Si es que va a haber un solo candidato. Puede haber dos, puede haber tres bajo un mismo lema o la alternativa normal que es que cada uno vaya por su lado. Todas las posibilidades están arriba de la mesa”, dijo Manini Ríos.

Minutos antes, Mieres había dicho ante los mismos periodistas que su opinión es que se debe “tener un candidato potente que sea apoyado por todos”.

Talvi declaró luego en el mismo sentido que Mieres. “Necesitamos un paraguas, tenemos una preferencia por usar el Partido Independiente. Y tenemos preferencia por un candidato único”, dijo.

El único nombre que por ahora ha logrado algunos consensos es el del experiodista Gerardo Sotelo. Sin embargo. Manini aseguró que su partido no ha recibido ninguna propuesta.

“Cuando haya propuesta se va a analizar. Nosotros también tenemos nuestra propuesta que ya la estamos haciendo en ámbitos reservados. Eso se va a considerar y una vez que haya acuerdo se hará público”, dijo el senador electo.