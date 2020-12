Lacalle Pou afina medidas para evitar la cuarentena por coronavirus

Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario”. La frase, lanzada por Luis Lacalle Pou en el medio de una de las conferencias de prensa en el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Uruguay, se transformó en un mantra, casi un eslogan que repiten las autoridades del gobierno para transmitir que el 18 de diciembre, si la situación está descontrolada, no les temblará el pulso en cerrar actividades.

En el entorno de Lacalle Pou reconocen que la situación es compleja debido al aumento exponencial de contagios que vive el país, particularmente la zona metropolitana de Montevideo y Canelones, pero mantienen la confianza en que estos días la tendencia empezará a revertirse debido a que comenzarán a tener efecto las medidas dispuestas hace casi 10 días.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que, además de reducir la movilidad, uno de los objetivos trazados cuando anunciaron las medidas era aumentar la percepción del riesgo que tenía la población. Según entienden, eso comenzó a cumplirse, como consecuencia negativa de los récords de casos diarios, el pasaje de la capital a la zona naranja del índice de Harvard y el aumento de pacientes con covid-19 en CTI.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que este viernes fueron registrados 365 nuevos casos de coronavirus (238 en Montevideo), sobre un total de 6.045 tests realizados. El jueves fue el registro más alto con 390 positivos en todo el país desde el inicio de la emergencia sanitaria.

La tasa de positividad que mide la cantidad de contagios sobre los tests realizados fue en ascenso esta semana por encima de 5% y este viernes alcanzó el 6,0%. Los parámetros sanitarios establecen que luego de 4,0% comienza a complicarse el seguimiento de los contagios. Por su parte, en la escala de Harvard que mide la cantidad promedio de contagios durante una semana cada 100 mil habitantes, la capital del país sigue trepando en la zona naranja.

Además, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) cerrado al 4 de diciembre, hasta esa fecha en el 22% de los casos confirmados no se había identificado el nexo epidemiológico. El documento también estableció que hasta allí había 186 brotes activos en Montevideo.

En caso de que las disposiciones anunciadas a inicios de mes no logren frenar la escalada de contagios, el gobierno está dispuesto a tomar medidas más restrictivas, aunque quiere evitar la cuarentena obligatoria, dijeron las fuentes del gobierno.

El coordinador general del GACH, Rafael Radi, advirtió este jueves en una entrevista con Búsqueda sobre el daño “tremendo” a la salud mental que puede generar una cuarentena obligatoria y se mostró reticente a aplicarla. “Lo ideal es que el sistema se autorregule y no con medidas impuestas u obligatorias, que son superdisruptivas. No hay que pensar en las medidas de lockdown como una salida fácil”, declaró. En ese sentido, Radi agregó que “si el 18 se decide que hay que ir a medidas más restrictivas” las autoridades deberán “valorar la relación costo-beneficio si se van a cerrar áreas”. “Hay que ver a cuántas personas afecta y cuál es el aspecto económico. No es fácil”, explicó.

Escuelas y hospitales

De todos modos, y ante el aumento de casos, en el camino hacia la evaluación del 18 de diciembre algunos organismos adelantaron disposiciones en busca de reducir todavía más la movilidad.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió este viernes que para los alumnos que cursan en Montevideo, Canelones, y la ciudad de Rivera, la asistencia en los niveles de inicial de 4 y 5 años y en primaria no será obligatoria hasta el final de los cursos, que está previsto para el próximo viernes. La medida se aplica en los lugares con más riesgo de contagios de coronavirus en este momento.

El Ministerio de Salud Pública, en tanto, exhortó este miércoles a los ciudadanos a suspender las consultas médicas no urgentes.

En del Poder Ejecutivo, los ministro de Salud, Interior y Defensa –Daniel Salinas, Jorge Larrañaga y Javier García, respectivamente–, que suelen participar en las reuniones en que se definen medidas, se han mostrado de acuerdo con apretar las clavijas para evitar el descontrol.

Es que la idea de tomar definiciones más duras es un tema que está sobre la mesa en el gobierno. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reveló este viernes en una conferencia de prensa que el ministro cabildante Salinas contempló mayores restricciones que las aplicadas de momento.

“Por supuesto que el ministro lo mira desde el ángulo de la salud y si por él fuera sería mucho más restrictivo y hubiera cerrado distintas perillas que se han abierto, pero entendemos que el gobierno como un todo tiene que mirar el conjunto y no una parte”, dijo Manini Ríos este viernes, según consignó El País.

Leonardo Carreño

Por su parte, Defensa e Interior, así como los inspectores departamentales, son claves en las tareas de prevención y dispersión de aglomeraciones, así como de fiscalización de que no se realicen eventos clandestinos.

En uso de su autonomía, y con un alto perfil, la flamante intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se adelantó y cerró salas departamentales, peatonalizó espacios y suspendió las actividades vinculadas al carnaval, medidas con impacto en la opinión pública.

Salinas también anunció medidas específicas para proteger al personal de la salud en Montevideo, Canelones y Chuy (Rocha).

Vacuna a la vista

Getty Images

Los primeros días de marzo, cuando el virus era una novedad mundial y Lacalle Pou repetía en las reuniones que se había transformado en el “presidente coronavirus”, todo era incertidumbre.

La población tenía un temor generalizado al virus desconocido, cuyas imágenes aterrorizaban, mientras que ahora el futuro es alentador y la televisión pasó a mostrar a adultos mayores felices por recibir las primeras vacunas.

En este sentido, el temor de las autoridades es que se cumpla el viejo refrán de “tanto nadar para morir en la orilla” y mencionan específicamente que la tierra firme empieza a tener fecha: abril de 2021. El gobierno prevé para esos días comenzar con una campaña de vacunación que no será obligatoria pero permitirá inmunizar en primera instancia a 750 mil personas, con prioridad para los grupos de riesgo.

Los matemáticos se encuentran estudiando los motivos de la escalada de casos, aunque la primera conclusión es que el cambio de fase se produjo hace 15 días. Radi señaló que “en algún momento” las medidas fallaron y “ahí empezó el cambio”.

Una de las claves para reducir los casos está en la baja de la movilidad de la población, algo que hasta el momento no se verifica en la información que hacen pública Google y Apple, en los informes de la Intendencia de Montevideo ni en los privados que elaboran los científicos.