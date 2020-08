Lacalle Pou anunció que firmará dos decretos para exportar cannabis medicinal

El presidente Luis Lacalle Pou adelantó este lunes que va a firmar dos decretos en virtud de lo avanzada que está la producción de marihuana medicinal en el país. “Es una medicina que en el mundo se está recomendando y se está utilizando para determinadas terapias y en Uruguay va a ser punta”, afirmó, en el marco de la celebración de los 124 años de Los Cerrillos.

El mandatario informó, además, que ya hay solicitudes de distintas empresas para comenzar con la exportación. Según el presidente, esta actividad va a tener un desarrollo “muy importante” en Uruguay y va a colaborar a reactivar la actividad en distintas zonas que hoy sufren “determinada depresión económica”. “Yo ahí le juego unas fichas importantes (a la autorización) pero si no tomamos acción sobre la aceleración de la exportación, es muy difícil invertir”.

Diego Battiste

En relación a un posible cambio en el sistema de registro existente para los consumidores de marihuana recreativa, Lacalle descartó todo tipo de modificaciones, a pesar de haber definido a la ley 19.172 como un proyecto “muy engorroso, con registro y después una mecánica que, aparte, genera subsidios”. Más allá de eso, afirmó que “filosóficamente” está en contra de los registros de “una persona que no está cometiendo ningún delito, que está disfrutando de la ley”: “Al fin y al cabo, no me parece lógico un registro, sino a cualquier persona que esté tomando cerveza en la esquina” le tendrían que pedir la cédula.