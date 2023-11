Lacalle Pou arremetió contra el FA por decir que "el narco está en el gobierno": "No son ejemplo de nada"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo que el Frente Amplio no "es ejemplo de absolutamente de nada" y enumeró ciertas situaciones acontecidas en los gobiernos de la coalición de izquierda relacionadas con el narcotráfico y la seguridad.

La comparación del presidente fue en respuesta a las críticas que recibió desde la oposición por el escándalo desatado por el caso Marset, que derivó en las últimas semanas en la renuncia de dos ministros (Luis Alberto Heber, de Interior, y Bustillo, de Cancillería), un subsecretario (Guillermo Maciel, de Interior) y del asesor de Presidencia, Roberto Lafluf.

"Criticar... El gobierno es esencialmente criticable. El gobierno aceptó renuncias de dos ministros y un subsecretario... Insisto, cosa que no se hacía antes. Pero decir alegre y llanamente que el narco está en el gobierno, es una afirmación muy grave si es que ellos realmente quieren cuidar la institucionalidad. No parece que actúen de esa manera", aseguró este viernes en rueda de prensa. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había declarado que "no se podía permitir que el narcotráfico se meta en la política".

"En un gobierno un mafioso famoso (Rocco Morabito) se escapa por la puerta de la cárcel con la casualidad que se apagaron las cámaras. El otro (gobierno) que viene después colabora con la investigación internacional y de hecho se lo apresa en un país vecino. En un gobierno hay un narcotraficante famoso, entre los cinco más importantes requeridos por EEUU, González Valencia. Que se juntaba con ese mafioso a comer en la cárcel, que tenía visitas conyugales, que demoró varios años la extradición de esta persona. Viene un gobierno y me acuerdo que estaba vivo Jorge Larrañaga y era ministro y en 4 meses extradita a esta persona requerida e importante en el crimen internacional", ejemplificó Lacalle.

"En un gobierno se va la DEA de Uruguay. Se fue la DEA de Uruguay. ¿Saben por qué se fue la DEA de Uruguay? Por la falta de compromiso y la falta de información que se le brindaba. Intercambio de información. ¿Viene un gobierno y qué hace? Le pide a la DEA que vuelva", continuó.

"El gobierno tiene récord de incautación de droga. Récord de cierre de bocas de pasta base, tiene récord de incautación de dinero, tiene récord de incautación de vehículos y tiene récord también de gente llevada a la Justicia. La pregunta es: ¿cuál es el gobierno en el cual participa el narco? ¿Cuál de los dos? Yo creo que en ninguno de los dos. Creo que en ninguno de los dos. Hay que ser cuidadoso y hacerse cargo", aseguró.

"Es una falta de respeto por parte del Frente Amplio sobre todo y le di datos objetivos no inventé nada. Cuando claramente las actitudes han sido distintas. Una pena que la voracidad electoral que la demostraron desde el principio de la pandemia con caceroleo y han seguido llegue a este límite. Cada uno sabe de qué hacerse responsable", puntualizó.

Veto a proyecto de Casa de Galicia

A su vez, Lacalle se refirió al veto parcial el proyecto de ley para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia aprobado con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, los blancos Sergio Botana y Rosina Piñeyro (madre y suplente de Juan Sartori) y senador suplente del Partido Colorado, Germán Cardoso.

"Por razones constitucionales, por razones económicas, por razones de Justicia y además es un veto parcial, no es que no hay dinero, hay el dinero que creemos correspondiente, el dinero que así dicen nuestros números. El dinero que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista", aseguró.

"A nosotros nos tiraron el fardo, ¿no? O sea esto no es por una acción del gobierno. Esto es por una mala administración de una mutualista", puntualizó y dijo que no le corresponden juicios por el veto. "Nos hicimos cargo de las fuentes laborales, de tratar que sigan trabajando. El Estado mandó un proyecto de ley. El Estado no es que miró para el costado, no es que dijimos no pasa nada. Pasa. Lo que no compartimos del todo es la cifra y además la Constitución que está para respetarse", concluyó.