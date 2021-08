Lacalle Pou avaló actuación de Cardoso "en términos legales" y el FA piensa en una investigadora

El presidente Luis Lacalle Pou avaló la actuación del ministro de Turismo, Germán Cardoso, en relación a la contratación de publicidad por medio de compra directa de la cartera. Luego de reunirse con el jerarca para recibir su versión sobre los “ruidos” que generaron “confusión” en los últimos días, el mandatario dijo que la explicación de Cardoso "es jurídicamente válida".

Así se refirió el mandatario a la denuncia pública del exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, sobre que Cardoso había pedido su remoción por negarse a firmar compras de forma directa que contravenían las normas.

El encuentro tuvo lugar en la Torre Ejecutiva. Ambos conversaron durante 45 minutos a solas, luego de lo que el titular de Turismo destacó públicamente los resultados de la reunión. “Nos vamos con la resolución del cese", sostuvo Cardoso en rueda de prensa, en relación a Pérez Banchero. También con otra resolución que designa como nuevo director nacional de Turismo a Roque Baudean, un colorado que se desempeñaba como director de Turismo en Colonia.

Cardoso le entregó a Lacalle Pou un expediente que incluye todo el proceso de compras aplicado por el ministerio y sugerido por una agencia que trabaja “desde hace 15 años” con la secretaría en el segmento publicitario. Según el ministro, las compras cuestionadas hacen referencia al Plan Verano que la cartera aplicó durante la pasada temporada para estimular el turismo interno.

Lacalle Pou, que estuvo este martes en una muestra sobre Manuel Espínola Gómez en el Museo Nacional de Artes Visuales, hizo declaraciones en rueda de prensa y afirmó que la reunión se realizó a pedido de Cardoso. “El ministro me pidió una reunión por hechos de conocimiento público y me trajo un expediente”, aclaró el mandatario. Con ese documento, apuntó, la explicación que le dio Cardoso es “jurídicamente válida”, que no se aparta de la ley. “Lo que está en el expediente obedece a procedimientos que siempre se usa para las compras de publicidad”.

El presidente agregó que se trata de “proveedores históricos” del Ministerio de Turismo y que, según lo que vio se siguieron pasos como corresponde en cuanto a las compras de publicidad.

“Sobre el resto, escapa a mi conocimiento” dijo, en relación a los cuestionamientos que Cardoso recibió en la interna del Partido Colorado.

La Lista 15 respaldó el viernes a Pérez Banchero, uno de sus dirigentes, y reivindicó el compromiso del dirigente y de su sector "por el país, la ética, la buena administración y la libertad".

Lacalle Pou fue consultado directamente si respaldaba la gestión de Cardoso. “La documentación que me trae el ministro respalda su acción”, explicó. “Tengo que atenerme a los términos legales”.

Allí cuestionó también la actitud de Pérez Banchero, de presentar su denuncia a través de la prensa, lo que a su juicio genera una situación “confusa”. El presidente admitió que “cuando existen este tipo de ruidos, siempre se genera una distorsión”.

“Lo que dije”, respondió cuando El Observador le consultó, nuevamente, si existía un respaldo a Cardoso.

Comisión de Ética y posible investigadora

"Le pedí una entrevista porque soy ministro de su gobierno, y tengo interés de que el presidente esté absolutamente enterado sobre cómo son los tratamientos de las diferentes resoluciones y expedientes en el ministerio", dijo Cardoso más temprano en rueda de prensa.

Cardoso afirmó que le parece “correcto” el planteo de un grupo de militantes colorados, que le reclamaron a la Comisión de Ética que analice su situación. “Será una oportunidad para dejar las cosas en su sitio”, ratificó el ministro.

El planteo fue oficializado este mismo martes por dos convencionales nacionales y un convencional por Canelones “sin filiación sectorial” dijo a El Observador el presidente de la comisión y exministro Yamandú Fau.

Fau apuntó que el órgano se reunirá en los próximos días para definir un plan de acción.

A todo esto el Frente Amplio analizará el lunes la posibilidad de plantear en la Cámara de Representantes una Comisión Investigadora en torno al asunto que involucra a Cardoso.

Así lo confirmó el diputado Daniel Caggiani. La otra opción que maneja la oposición es una llamado a sala en régimen de comisión general.

“Cardoso ha sido un ministro que siempre ha pegado en el palo en cuanto a la legalidad”, afirmó Caggiani.

El diputado frenteamplista recordó la “vinculación” del actual ministro con el caso del Cambio Nelson y su propietario, Francisco Sanabria, que era su suplente en la Cámara de Diputados.

También a una serie de “petitorios”, revelados en la Justicia en una serie de audios, elevados por Cardoso al ex coordinador general de la Jefatura de Policía de Maldonado, procesado recientemente por corrupción.

Caggiani remarcó que por este tema el ministro está convocado al Parlamento, aunque todavía no asistió. “Se ve que tiene problemas de agenda” ironizó el diputado, que apuntó que la intención del Frente Amplio es ahora “abordar todo el paquete”.