Director de Turismo dijo que ministro Cardoso pidió que lo echaran por negarse a firmar compras directas por fuera de las normas

El director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, aseguró que desde el pasado 28 de julio, luego de reunirse con el ministro Germán Cardoso y notarlo "muy exaltado" por sus diferencias, tiene los días contados al frente de la cartera.

“La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios”, dijo en diálogo con Búsqueda. “El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió”.

El jerarca, integrante del Partido Colorado como Cardoso, ahora se encuentra de licencia y espera su cese una vez que regrese. De acuerdo a su versión, las diferencias se acentuaron por la política de compras que adoptó el ministerio, con la cual dijo discrepar. "Se utiliza como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública. Todo se hace por compra directa por excepción, e inclusive la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el Tocaf. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace”, reiteró.

“Nosotros estábamos en contra de esa forma de comprar como regla, algunas con servicios ya ejecutados”, sostuvo. “Existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos”, explicó.

Aunque en los primeros meses de administración el vínculo fue prospero, Pérez Banchero resaltó que tuvo diferencias con el ministro en el criterio para las compras de publicidad, en dejar a la División de Marketing "totalmente alejada" de las decisiones y en cambiar a funcionarios de forma "inconsulta e infundada" en esa área. A su vez, insistió, el funcionamiento de la cartera se desvirtuó cuando Cardoso decidió formar una "oficina de coordinación" que terminó cumpliendo "funciones de la dirección nacional".

“Nosotros creemos que los jerarcas pasan, los funcionarios quedan, y creemos que tiene que haber una continuidad institucional. Entonces, cuando aparecen compras que no tienen precedente en cuanto a los montos, a una única empresa además, nosotros no compartimos esas decisiones”, dijo. “Esto sin dejar de reconocer que el ministerio es un órgano unipersonal y que las decisiones son del ministro”, añadió.

El director de Turismo se mostró en contra de ese método de compra, con el que dijo tener una "discrepancia radical", y aclaró que hasta este miércoles no había sido notificado de su eventual remoción.