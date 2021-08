Lista 15 respaldó a exdirector de Turismo y reafirmó su compromiso "con la ética y la buena administración"

La Lista 15 del Partido Colorado respaldó en todos sus términos este viernes la actuación del exdirector nacional de Turismo e integrante del sector , Martín Pérez Banchero, relevado del cargo luego de una dura polémica con el ministro, y correligionario, Germán Cardoso.

La decisión se tomó este viernes luego que la agrupación nacional recibiera y considerara satisfactorias las explicaciones del exjerarca.

Pérez Banchero había cuestionado públicamente la política de compras impulsada por Cardoso (Batllistas) en el ministerio y aseguró que el secretario de Estado pidió su remoción por negarse a firmar contrataciones que, según declaró a Búsqueda, incumplían las normas.

En diálogo con El Observador el dirigente Raúl Batlle ratificó el apoyo a su correligionario, al señalar que Pérez Banchero lo que intentó hacer fue cumplir a cabalidad con la normativa y "expresar su desacuerdo" con lo que el ministro le solicitaba.

"Respaldamos absolutamente la conducta y el proceder ético de Martín en su actuación en el ministerio", sostuvo Batlle, al tiempo que reafirmó el compromiso del dirigente y de su sector "por el país, la ética, la buena administración y la libertad". El dirigente del sector liderado por José Amorín Batlle, actual director del Banco de Seguros, agregó que las expresiones de dirigentes partidarios que se han pronunciado hasta el momento no reflejan la postura de "todo" el Partido Colorado.

En Batllistas, el sector de Cardoso, optan por adjudicar el tema a problemas de relacionamiento entre ambos dirigentes. En la 15 se admite esa situación. "Vos no removés a alguien con el que estás de acuerdo", sostuvo Batlle, para reafirmar que esos problemas tuvieron su origen en la negativa de Pérez Banchero a cumplir con lo que le pedía el ministro.

DANTE FERNANDEZ / AFP

Ministro de Turismo Germán Cardoso

“La relación estaba muy tirante desde hace bastante tiempo. Desde, por lo menos, fines del año pasado había problemas de relacionamiento”, dijo una de las fuentes coloradas consultadas.

En el Frente Amplio, que evalúa interpelar al ministro o formar una comisión investigadora sobre el tema, pocos dirigentes se han pronunciado con contundencia.

En Presidencia, en tanto, siguen el caso con atención. El presidente Luis Lacalle Pou pidió mayor información sobre lo sucedido para estudiar el tema antes de pronunciarse, según dijeron a El Observador fuentes cercanas al mandatario. El ministro Cardoso, por su parte, dijo que su accionar fue ajustado a derecho y en consulta con el Tribunal de Cuentas, se pronunció en el mismo sentido. "Es absolutamente natural y humano cuando hay discrepancias y diferencias cuando hay jerarquías", dijo a El Espectador y agregó que “las decisiones pasan por tener una misma línea de acción” y que en este caso no estaba sucediendo.

Apenas dos meses después de asumir al frente del Ministerio de Turismo, Cardoso y Monzeglio designaron a un grupo de coordinación integrado por Cesar Iroldi, técnico en Turismo, y Daniel Reta, abogado y asesor del ministro. Esa decisión se tomó, según dijeron las fuentes consultadas, a raíz de que la cúpula de la cartera veía que Pérez Banchero no estaba cumpliendo con las tareas asignadas.

Como el director nacional de Turismo es uno de los tres ordenadores de gasto que tiene el ministerio –puede firmar para destinar recursos- ese grupo hacía determinados trabajos y luego requería la autorización de Pérez Banchero para concretarlos pero, en algunos casos, se negaba a firmar.

A partir de la creación de ese grupo fue que empezaron los cruces entre Pérez Banchero y las principales autoridades del ministerio. Fuentes cercanas al director aseguraron que las primeras resoluciones que se negó firmar fueron sobre fin del año pasado.

Según declaró el jerarca a Búsqueda, esa oficina de coordinación desvirtuó "muchísimo el funcionamiento" porque cumplía funciones que le correspondían a la dirección nacional. Además, señaló como uno de los problemas, que la División de Marketing perdió peso en la toma de decisiones.

"Inoperante"

El respado más contundente hasta ahora al ministro Cardoso llegó por parte del subsecretario, Remo Monzeglio, que calificó a Pérez Banchero de “inoperante”.

"Este señor era inoperante en su accionar. Desde mi punto de vista, no era un tema normal. Trababa todo, no estaba de acuerdo en absolutamente nada, no entendía la mecánica del trabajo. Este director nacional de Turismo tenía que estar en territorio, saliendo a los distintos lugares del país y a los efectos de eso se le proporcionó un auto con chofer, pero no salía", dijo a El Observador.

Fuentes cercanas a Pérez Banchero dijeron que el jerarca saldrá a dar explicaciones y a presentar sus fundamentos la próxima semana.

Pérez Banchero fue reemplazado por el director de Turismo de Colonia, Roque Baudean. De filiación colorada, Baudean había llegado a Colonia por recomendación de Monzeglio luego de una consulta del intendente. Ante este nuevo panorama, el subsecretario conversó con Moreira para concretar este cambio.