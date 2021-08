Director de Turismo es un "inoperante", dijo subsecretario Monzeglio y defendió a Cardoso

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, respaldó este jueves al ministro Germán Cardoso luego de que el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero –a quien definió como "inoperante"– cuestionara su accionar al supuestamente pedir que lo echaran por negarse a firmar compras directas de la cartera por fuera de las normas, informó Búsqueda.

El viceministro citó dos ejemplos para definir el desempeño de Pérez Banchero y señaló que "abdicaba en su función esencial": manejar la política turística del país desde la dirección del ministerio.

En diálogo con El Observador, explicó que desde las primeras semanas que el director ingresó al cargo le llamó su atención por no entender la "mecánica" de su rol. "Este señor era inoperante en su accionar. Desde mi punto de vista, no era un tema normal. Trababa todo, no estaba de acuerdo en absolutamente nada, no entendía la mecánica del trabajo. Este director nacional de Turismo tenía que estar en territorio, saliendo a los distintos lugares del país y a los efectos de eso se le proporcionó un auto con chofer, pero no salía", comentó.

"Se generaban reuniones por Zoom, Pérez Banchero iba dos o tres minutos, se levantaba del Zoom y tenía que seguir manejando la reunión el coordinador técnico que tuvimos que nombrar (Óscar Iroldi), que ya estaba en el ministerio. Tuvimos que nombrarlo justamente para que hiciera un trabajo que no hacía el director Pérez Banchero", insistió.

Monzeglio dijo a El Observador que Cardoso, por el contrario, es una "persona bien intencionada" que intentó retenerlo a pesar de sus advertencias. El subsecretario dijo haberlo alertado sobre el desempeño del funcionario, pero el ministro, según precisó, prefirió mantenerlo por un tiempo más.

"Creo, profundamente, porque llevo trabajando más de un año con Germán, que es una persona bien intencionada, que no se merece en absoluto ningún tipo de reparo por parte de este director. Germán hizo todo lo posible", explicó. "Enseguida que me reuní con él le dije: 'Creo que no vas a poder trabajar con esta persona'. El ministro lo intentó, es una persona profundamente bien intencionada. Para no sacarlo, lo intentó de todas las maneras. Fue realmente una odisea trabajar con él, al punto de que hubo que poner a dos personas para hacer el trabajo que él no hacía. No ejecutaba los expedientes, llegaba a haber una cantidad atrasados porque él se negaba a firmarlos, pero no porque tuviera que estar firmando una cosa que fuera ilegal, sino que tenía una forma de ser que se empacaba".