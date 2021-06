FA pide renuncia de Germán Cardoso, que recibe el respaldo de blancos y colorados

De un lado, el aluvión de críticas y reclamos no tardó en caer. Que debería darle “vergüenza”. Que “no hay dos lecturas”. Que constituye un caso de “corrupción”. Que evidencia una “concepción absolutamente laxa de la ética”. Y que, por sobre todas las cosas, debe renunciar.

Del otro lado, la calma. El perfil bajo. Al menos en público, casi indiferencia. Que el fiscal dijo claramente que no hay sospecha de delito alguno. Que “no hay nada” fuera de lugar. Que “cualquiera actuaría de la misma forma”. Que no existen elementos que minen la confianza.

Si uno se guiara solamente por las reacciones de unos y otros, parecería difícil adivinar que en el oficialismo y la oposición estuvieran refiriéndose a los mismos hechos, esos que en las últimas horas pusieron al ministro de Turismo, Germán Cardoso, como principal protagonista de la discusión política, a raíz de la divulgación de unas escuchas en las que aparece solicitando información y favores al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, imputado por cinco delitos, entre ellos abuso de funciones.

Luego de que este miércoles el fiscal Jorge Vaz argumentara, durante la audiencia ante el juez, que Cardoso recibió un “trato preferencial” por parte de Pereira, quien con esos actos incurrió a juicio del magistrado en abuso de funciones, el ministro quedó en el centro de las críticas y acusaciones por parte del Frente Amplio, pero recibió hasta el momento el respaldo de sus correligionarios y socios de la coalición.

Los hechos y el debate

El involucramiento de Cardoso se dio a raíz de que el ministro, amigo desde chico de Pereira, lo llamó en reiteradas oportunidades para pedirle que tomara determinadas acciones, como conseguir el número de teléfono del estafador que le hizo “el cuento del tío” a su madre, averiguar si a una persona en particular que tuvo un accidente se le realizó una espirometría, o enviar un móvil policial para disolver una picada cerca de su casa.

Vaz entendió que al diligenciar esos pedidos –en varios de ellos remarcando que provenían directamente del ministro– el jerarca policial abusó de sus potestades en el cargo y por ello incurrió en abuso de funciones. Sin embargo, el fiscal también sostuvo públicamente que ese delito no aplica a Cardoso, porque a su entender se contactaba con él “como amigo” y no en función de su puesto en el gabinete.

Las pruebas aportadas por Vaz y su relato en la audiencia generaron lecturas contrapuestas en el espectro político.

Pero mientras que la oposición no anduvo con medias tintas y pidió rápidamente su renuncia, en el oficialismo le bajaron el perfil a la polémica y defendieron el accionar de Cardoso, en buena medida basados en las propias conclusiones del fiscal, quien lo exonera de cualquier sospecha.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó desde Rivera "lo que salió a decir el fiscal, que deslindó al ministro de Turismo".

"Era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, y en ese caso, él jamás se va a apartar de la ley y en lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público", afirmó en rueda de prensa.

Delgado también destacó las declaraciones de Cardoso, que en diversos medios explicó su versión sobre los llamados y dijo que en ningún momento pidió favores para "beneficio personal". "Vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlos, así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos", añadió Delgado.

Por su parte, el expresidente, actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a El Observador que ninguno de los llamados realizados por Cardoso “tiene relación con los asuntos delictivos en investigación, y así lo han dejado claro el fiscal del caso y el fiscal de Corte”. “Me parece que sacar a luz este asunto como si se tratara de algo sospechoso es un manoseo a un funcionario que actúa con sentido de responsabilidad. Que un jerarca llame para preguntar por asuntos de seguridad pública es normal. No está haciendo ninguna gestión en beneficio propio”, dijo Sanguinetti, quien además de conducir al partido de Cardoso también lidera su agrupación Batllistas.

“Los funcionarios y los políticos somos intermediarios de las necesidades y derechos de la gente, y la respuesta del Estado no siempre es la debida”, agregó.

Ope Pasquet, diputado de Ciudadanos, dijo que no analizó a fondo el tema ni se detuvo en los detalles, pero que con lo que ha salido a la luz el asunto "no da para nada".

"Vi que el fiscal en el mismo momento en que lo mencionaba a él decía que no había hecho nada ilícito. El propio fiscal cuando habla dice que el tema no da para más. Lo que no entiendo es por qué lo menciona entonces. A un fiscal en lo penal no le corresponde hablar más que de eventuales delitos. Lo que sea cuestionable desde el punto de vista ético o lo que fuere no es competencia del fiscal. No veo por qué lo menciona. No me cierra", señaló.

"Una opción es que diga 'voy a estudiar más a fondo, tengo dudas'. Todo eso perfecto. Ahora, que diga 'acá no hay ningún ilícito pero fulano de tal llamó…' Si no hay ningún ilícito, ¿por qué tenés que deschavar una conversación privada además? La verdad que no lo entiendo. Pero no lo estudié muy a fondo ni nada", añadió Pasquet.

Consultado sobre algunos de los pedidos de Cardoso, como el de conseguir información sobre el número desde el cual se estafó a su madre, el diputado opinó que "es muy difícil que si hay un delito y la perjudicada es tu madre, vos no trates de averiguar". "No perjudicó a nadie ni hizo mal a nadie. Es la reacción natural de la persona cuya madre es estafada. No quiero meterme en honduras porque no estudié el tema y no tengo por qué salir de defensor oficioso del ministro, pero lo que veo en función de los elementos que veo arriba de la mesa hacen que me sorprenda (la trascendencia). Si mañana hay otros hechos, habrá que ver de nuevo el tema, pero con lo que hay no da para nada", subrayó el legislador de Ciudadanos.

Tabaré Viera, senador de Batllistas, también expresó sus reparos al accionar del fiscal y dijo que Cardoso sufrió un “manoseo innecesario".

Quien también salió en respaldo del ministro de Turismo fue el subsecretario Remo Monzeglio, integrante del Partido Nacional.

En diálogo con El Observador, Monzeglio dijo que habló con Cardoso sobre el tema y que el jerarca le transmitió "absoluta tranquilidad". "Sé cómo actúa. Con todo lo que yo escuché, más la opinión del propio fiscal, esa tranquilidad que tiene el ministro está justificada. Seguimos trabajando", afirmó.

El viceministro dijo que "el hecho cobró una relevancia inusitada" y que no hay "ninguna cosa puntual que haga preocupar en absoluto".

"La tranquilidad está sustentada en la seguridad de que él no hizo nada ilegal", remarcó.

Monzeglio dijo además que "cualquier persona que haya vivido en el interior sabe que cuando uno ocupa un cargo público, del tipo que sea, llegan reclamos" y que lo que hizo Cardoso fue simplemente "llamar a un jerarca".

Consultado sobre si no existen diferencias entre derivar reclamos y solicitar acciones o información que estén relacionadas con uno mismo, Monzeglio respondió: "Cada uno en ese aspecto se maneja como cree conveniente y el ministro se manejó así. Defiende su posición con mucha firmeza y tranquilidad”.