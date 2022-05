Lacalle Pou: "Creo que el Reino Unido se da cuenta de la relevancia que tiene Uruguay"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves en Migues, Canelones, a la reunión que mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson, el pasado lunes: "Creo que el Reino Unido, con una vocación histórica de conocer la geopolítica del mundo, se da cuenta de la importancia del cono sur, del Mercosur y de la relevancia que tiene Uruguay", dijo a la prensa.

Lacalle Pou señaló que prefiere esperar a las "consecuencias" de una visita que, a su entender, fue importante por varias razones: "Primero, porque invitaron al Uruguay, no es que el Uruguay pidió para ir –que bien podríamos haberlo hecho siendo el Reino Unido un lugar tan importante en el mundo–. Segundo, porque el primer ministro fue directamente a lo que quiere Uruguay, que es el comercio".

Aunque ya adelantó algunos de los acuerdos: "Quedó establecida en un plazo de aquí a julio una reunión bilateral para ver en qué podemos avanzar en temas comerciales".

Consultado por el avance del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular China, el presidente recordó que ambas naciones tienen una "vinculación de hace muchísimos años" y que fue "la propia China" la que ofreció suscribir el acuerdo. "Nosotros nos tiramos en paloma, obviamente", sostuvo.

Lacalle Pou dijo estar a la espera de una respuesta de China. Aseguró que el gobierno está "cumpliendo" con las fechas dispuestas para los estudios de factibilidad que propuso el país.

"Querermos avanzar y lo que queremos determinar es si llegó o no se llegó a un acuerdo para avanzar", indicó.

Y concluyó: "Yo no soy un enamorado de los TLC. Es más, creo que el mundo moderno va a ir hacia otro tipo de comercio, no tan estable en lo general, que es: donde se genera una demanda, allí va la oferta. Uruguay, que es un país que quizás no pese en el concierto internacional en cantidad, sí pesa en calidad. Hay nichos de mercado para Uruguay en los que perfectamente podríamos ingresar para competir con el resto del mundo, si es que no tenemos que pagar, por ejemplo, aranceles".