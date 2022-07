Lacalle Pou debe lidiar con los colorados y Cabildo mientras sale a negociar con el Mercosur por un TLC con China

Además de la dificultosa tarea de negociar con los países miembros del Mercosur y luego, eventualmente, con China para encaminar un Tratado de Libre Comercio (TLC), el presidente Luis Lacalle Pou tiene enfrente la incomodidad de sus socios de coalición quienes ya le han pasado el aviso de que no debe poner en riesgo más de la cuenta las relaciones que Uruguay tiene con los vecinos.

Fuentes del gobierno nacionalista dijeron a El Observador que esperaban una actitud “de mayor acompañamiento” del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en estas primeras instancias de negociación, y señalaron que el presidente Lacalle atenderá esos matices pero mantendrá una actitud “activa” en el plano internacional reclamando una mayor comprensión de los socios del Mercosur.

El anuncio de la culminación del estudio de factibilidad y el comienzo de la negociación de un TLC con el país asiático tuvo la previsible reacción del Frente Amplio que, en la voz de su presidente Fernando Pereira, dijo que las intenciones del actual gobierno “son sueños que luego se desvanecen”.

"Porque pensar en la inserción internacional de un país de tres millones y medio con una potencia de cientos de millones de personas… Hay que ser muy prudentes”, sostuvo este martes en 12 PM de Azul FM.

“Uno presume que Lula le va a ganar a Bolsonaro y uno presume que Alberto Fernández no va a estar de acuerdo con este tratado. Colocarse en este problema no parece la decisión más acertada”, opinó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue aún más drástica. "Si nosotros nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay", sostuvo.

"Tiene que ser un proceso muy trabajado, para no desvestir un santo y vestir a otro", opinó Cosse y añadió que se tiene que generar un equipo con una "experiencia negociadora fuerte".

Pero, puertas adentro de la coalición de gobierno, las aprensiones hacia un acuerdo con China y, particularmente, las advertencias sobre los riesgos de generar un mal clima dentro del Mercosur, también se hicieron oír.

“No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", advirtió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, en declaraciones a radio Universal.

El senador dijo que el hecho de que el estudio conjunto con China haya sido favorable es una buena noticia, pero agregó que hasta no ver el tratado, no puede "decir si es bueno o malo". "No podemos expedirnos sobre algo que no sabemos a quién va a afectar a favor y a quién va a afectar en contra", insistió.

Y fue tajante al referirse a la relación con los países vecinos: "Lo que nosotros siempre decimos: Uruguay está en el Mercosur, está en una región, lo prioritario es mantener nuestra participación en el Mercosur. Eso es lo prioritario. No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur". Por su parte, el expresidente colorado Julio Sanguinetti dijo a El Observador que el camino hacia un TLC con China “no va a ser sencillo y empieza una etapa trabajosa que pondrá a prueba a toda nuestra diplomacia”. “Habrá que avanzar con China negociando al mismo tiempo con el Mercosur capítulo a capítulo para lograr un acuerdo razonable. Habrá que convencer a los socios para avanzar sin hacerle daño al conjunto del bloque: nadie está pensando en irse del Mercosur”, sostuvo.

Por otro lado, recordó que “se han planteado preocupaciones con respecto a la relación entre China y Rusia en el contexto geopolítico de la guerra y, si bien no es un factor definitorio (para un acuerdo comercial con la potencia asiática), introduce un factor de prudencia”.

Por tanto, el presidente Lacalle Pou se encontrará este jueves con sus pares del Mercosur tratando de convencerlos de que lo dejen negociar en solitario con China, pero sabiendo que en su país la gran mayoría del sistema político no quiere aventuras que, en busca de lo que hace falta, ponga en riesgo lo que ya se tiene a mano.