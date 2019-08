Lacalle Pou desafió a los otros candidatos a decir cómo piensan ahorrar

El Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional en el Parador Municipal de Palmar recibió este sábado a la fórmula blanca, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. Más de 1000 jóvenes, según los nacionalistas, presentaron sus propuestas programáticas al partido en lo que fue el primer acto público donde se presentó la dupla presidencial.

Consultado por la prensa sobre las críticas a su shock de austeridad (su propuesta económica de ahorrar US$ 900 millones) el candidato dijo que hay que trabajar sobre el déficit porque "la gente no aguanta más". "Hay dos caminos: más impuestos, más tarifas y más combustible o ahorro. Yo voy por el segundo camino, no solo porque es la forma que hay que hacerlo, sino porque es lo necesario", afirmó.

"A mi me gustaría ver un candidato que se pare y le dice a la gente: 'mire que le voy a seguir patinando la plata'", disparó a sus rivales en octubre. Lacalle Pou hizo énfasis en que hay que ser bien claros a la hora de hablar sobre el tema y que le gustaría escuchar las propuestas de los otros candidatos sobre cómo trabajar el déficit.

"No quiero que pase, como pasó la campaña pasada, que les mintieron", agregó. Para el candidato es obligatorio trabajar el déficit y afirma que el gobierno que viene, antes del 1º de marzo, tiene que disponer cómo lo va a hacer. "Si les dicen que no es peligroso; si les dicen que sí, les tienen que decir cómo", agregó.

"¿Alguien se cree que el Uruguay se arregla con más impuestos? El que diga eso está en la academia y no puso los pies en el barro que es lo que nosotros hacemos diariamente", concluyó.

Primera salida de la fórmula para hablar de los que los "une"

Lacalle Pou, tuvo como espectadores este sábado a cientos de jóvenes blancos. Por eso su discurso estuvo centrado en los “chiquilines” que lo escuchaban, luego de haber presentado una serie de propuestas para un próximo gobierno que elaboraron desde principio de año.

“Si no sacuden la modorra de los que estamos no vamos a ser capaces”, dijo el candidato e invitó a los jóvenes a gobernar juntos si el año que viene le toca asumir la Presidencia.

Lacalle Pou se refirió al nuevo eslogan de campaña, “Lo que nos une”, y explicó cuál fue el motivo de elegirlo. “Nosotros en toda la campaña vamos a hablar de lo que nos une y no de los que nos divide. Que otros hablen de eso, nosotros no tenemos tiempo”, afirmó.

Para Argimón, el trabajo de los jóvenes en un partido implica “construir futuro”. “Yo aprendí con todos ustedes este tránsito con nosotros de ir pensando el Uruguay del futuro”, dijo y se ganó la ovación de los jóvenes.

El Congreso presentó una serie de medidas, desde políticas públicas para la salud, la educación, el empleo y políticas de género.