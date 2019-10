Lacalle Pou dijo que el FA "miente" porque si no "la gente no los va a votar"

Para Luis Lacalle Pou en el debate de este martes confrontaron dos modelos, el del “continuismo” y el del “cambio”. El candidato nacionalista aprovechó su visita por tres localidades de Florida para hacer un balance de lo que cree que dejó el careo con Daniel Martínez. Y, dentro de ese balance detectó “dos o tres señales” que a su entender “confirman” que “el Frente Amplio cambia sus discursos por estar en campaña electoral”.

En un acto en Mendoza, un pueblo de poco más de 700 personas, el candidato blanco resumió esas “dos o tres señales” con algunos ejemplos. En primer lugar, aseguró que durante el debate Martínez no dejó claro si en un eventual cuarto gobierno frenteamplista iba o no a aumentar impuestos. Ese argumento fue utilizado durante el debate al definir a “tres” Martínez, uno que da a entender que los aumentará, otro que dice que no puede asegurar no subirlos y un tercero que afirma que no habrá suba alguna.

En esa línea de que “el Frente Amplio cambia el discurso porque hay elecciones” aseguró que el oficialismo “pretende hacer lo que mismo que estaba haciendo”. “Al fin y al cabo le están mintiendo a la gente”, dijo en ese acto, durante su balance del debate.

“Estoy convencido de que no quieren decir la verdad porque saben que si dicen la verdad la gente no los va a votar”, agregó cuatro horas después en la localidad de 25 de Agosto.

D.Vila

Lacalle Pou afirmó también que las respuestas de Martínez lo dejaron “preocupado”. Durante el debate, apostó a ir al choque. De hecho, algunos de sus asesores bromearon que no había dado las buenas noches cuando comenzaron sus primeros 240 segundos de tiempo. El candidato quiso meterse directamente en los cuestionamientos y sintió que lo logró, aunque este miércoles reconoció en rueda de prensa que el formato le pareció “un poco extraño” porque era difícil generar un ida y vuelta que le hubiera gustado. De todos modos, sintió que se trató de una buena oportunidad para que los uruguayos vieran ideas contrastadas.

En Florida, en el final de la segunda y penúltima gira de cara a las elecciones del 27 de octubre, el candidato retomó también del debate el anuncio de Martínez de que Gustavo Leal será su ministro del Interior si llega a la Presidencia. El candidato blanco dijo que le “preocupaba” que “seguirá el mismo equipo de seguridad del Frente Amplio” y usó un guante similar al del martes a la noche para pegarle. “Leal es Bonomi y Bonomi es fracaso y es la misma política de fracaso del Frente Amplio. Ojalá la gente se encargue de que el Frente Amplio no gane así, entre otras cosas, Leal no es ministro”, dijo.

En su comando creen que el candidato salió bien parado del debate y, si bien lo consideran un mojón importante de la campaña, todavía no tienen claro cuánto puede llegar a influir en la decisión de quienes aún no definieron su voto.

Tanto en Mendoza como en 25 de Agosto los militantes que se acercaban a saludarlo lo felicitaban por el encuentro de ayer con Martínez y festejaban el debate como si fuera un triunfo blanco. “Impresionante estuviste”, “vos ganaste”, “fabuloso”, decían algunos antes de pedirle una foto.

Ahora el líder nacionalista se enfocará junto a su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, en hacer la última gira por todo el país, en la que visitarán las capitales departamentales. En caso de que llegue al balotaje junto con Martínez ambos se cruzarán nuevamente en un debate porque así lo establece una ley aprobada en el Parlamento hace algunas semanas.

En tanto, el candidato blanco sigue manteniendo su postura de no debatir con el colorado Ernesto Talvi porque lo considera un eventual socio. “Con los demás lo que intentamos es conformar una coalición".