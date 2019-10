Lacalle Pou: "No vamos a avanzar más en nombres hasta después del 27 de octubre"

Luego de que el candidato frenteamplista Daniel Martínez anunciara este martes en medio del debate presidencial que el sociólogo Gustavo Leal será su ministro del Interior si llega al gobierno, el candidato blanco Luis Lacalle Pou afirmó que no nombrará más eventuales secretarios de Estado hasta que no pasen las elecciones del próximo 27 de octubre.

"Tengo por costumbre en la actividad política accionar y no reaccionar. Nombramos a la gente que nos parece en el momento adecuado", respondió Lacalle Pou este miércoles ante la consulta de El Observador en una conferencia de prensa en 25 de Agosto, Florida, donde está de recorrida.

Además, el candidato blanco recordó que, tal como viene insistiendo en la campaña, el próximo gobierno será "multicolor", por lo que "no parece prudente" seguir nombrando ministerios si todavía no hay una coalición formalmente conformada. "Por el momento, está bien. Si bien es cierto que tenemos gente en la mente, no vamos a avanzar más en nombres hasta después del 27 de octubre y ver a quién le toca encabezar la coalición multicolor", agregó el candidato.

De esta manera, explicó que ya nombró a las personas que encabezarán tres de los ministerios si resulta electo presidente. Es que en los últimos meses, Lacalle Pou anunció que Pablo Bartol encabezará el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Azucena Arbeleche el de Economía y Finanzas (MEF) y Pablo da Silveira el de Educación y Cultura (MEC), si llega al gobierno.

Leonardo Carreño

Respecto al anuncio, Lacalle Pou sostuvo que no lo sorprendió el nombramiento, ya que "reafirma" la presunción de que Martínez y su equipo "van a elegir a las mismas personas que fracasaron hace 15 años".

El sociólogo, actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, "ya está en el gobierno", recordó Lacalle Pou y agregó que en vez de cambiar los indicadores de criminalidad estos "empeoraron". "Confirma que en esa área, como en tantas otras, debería haber un cambio", remarcó.

Si bien el formato es un poco extraño porque la capacidad de interactuar está muy cortada, segmentada. Posibilidad para que los uruguayos tengan más elementos de juicio