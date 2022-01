Lacalle Pou en el incendio en Paysandú: "Nos volvemos con cosas pendientes; se llegó tarde"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió a Paysandú, donde recorrió durante buena parte del viernes y también en la mañana de este sábado las zonas afectadas por los grandes incendios. Allí se refirió al fuego que quemó miles de hectáreas en las localidades de Piedras Coloradas y Orgoroso y llamó a la "calma" tras la intervención de Bomberos.

"Es una zona forestal y es de riesgo, sobre todo en determinadas temporadas. Nos volvemos con algunas cosas pendientes; para este caso se llegó tarde", declaró a la prensa.

"Vamos a tomarlo con calma y a tratar de hacer las cosas tratando de ser justos con los recursos que hay", agregó.

Consultado por los daños ocasionados, el mandatario dijo que se abstendrá de hacer evaluaciones mientras los bomberos continuan trabajando en el lugar. De todas formas, destacó que el incendio no afectara a las viviendas cercanas. "(El fuego) no llegó a los poblados como se estaba esperando. No hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Si uno ve la cantidad de montes quemados, la pérdida de materiales va a ser bastante grande, (pero) eso será una evaluación posterior", analizó.

Lacalle Pou agradeció al personal que trabajó en la zona y destacó la caída de lluvia, que "ayudó muchísimo". "Recién fuimos a la zona más afectada, que todavía está prendida, pero esta agua va a ayudar bastante", resumió.

En Paysandú, al igual que en Río Negro, se registró una importante llamarada que avanzó varios kilómetros y quemó más de 21.000 hectáreas.

Mientras se sacaba fotos y saludaba a algunos vecinos, una mujer le recriminó al presidente que interviniera porque el incendio seguía su curso. "¿Qué van a estar trabajando si se está prendiendo fuego todo Piedras (Coloradas)? ¿Qué vamos a esperar?", cuestionó.

El mandatario estaba acompañado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el intendente sanducero, Nicolás Olivera.