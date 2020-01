Lacalle Pou: "En Montevideo quiero concertar porque si no no le vamos a ganar al FA"

El presidente electo Luis Lacalle Pou y toda la dirigencia del Partido Nacional participan este sábado de un asado en La Paloma como despedida de la actividad política del futuro mandatario. Este asado, que es tradicional en el herrerismo, esta vez se hizo con toda la dirigencia del Partido Nacional.

En medio de su discurso, Lacalle Pou hizo referencia al proceso para elegir un candidato para competir por la Intendencia de Montevideo y las diferencias que surgieron en las últimas horas con las distintas postulaciones.

"Vamos a desdramatratizar este proceso. También les digo: yo en Montevideo quiero concertar porque si no no le vamos a ganar al FA", dijo el presidente electo, a la vez que señaló que a esta situación hay que "sacarle drama" y "no teñir la coalición nacional con procesos departamentales".

"Lo primero que tenemos que hacer es el silencio", agregó, y dijo que colaborará "con silencio y paciencia" y también "levantando los teléfonos, hablando" y manteniendo reuniones.

La despedida de @LuisLacallePou de su actividad política en La Paloma por cinco años es con 200 kilos de carne y 100 de chorizos. El tradicional acto herrerista de cada enero este año es para todo el Partido Nacional. pic.twitter.com/0i0BxFNEvr — Natalia Gold (@NatiGold13) January 25, 2020

Agregó que se partió con la posibilidad de votar en otro lema y con la posibilidad de tener tres candidatos. "Los dirigentes de Montevideo son suficientemente inteligentes, si necesitan una mano estoy", concluyó sobre este tema.

Las palabras de Lacalle Pou tienen que ver con las diferencias surgidas en las últimas horas ante la decisión de Cabildo Abierto de postular a Guido Manini Ríos como candidato a la Intendencia de Montevideo, que inmediatamente despertó la reacción del Partido Colorado, que anunció su disposición de llevar a su líder Ernesto Talvi a competir por el sillón municipal. A esto se suma que el candidato que se manejaba como una posibilidad, el integrante del Partido Independiente Gerardo Sotelo, declinara participar de la competencia.

El presidente electo Luis Lacalle Pou y la futura vicepresidenta Beatriz Argimón conversaron sobre lo sucedido y coincidieron en que el mejor camino sigue siendo el de un candidato único de la coalición. Además, los blancos no creen que Talvi ni Manini Ríos sean convenientes para llevar adelante ese acuerdo en la capital, un bastión electoral del Frente Amplio, indicaron a El Observador fuentes nacionalistas.