Lacalle Pou: "Las medidas que vamos a tomar son a contramano de lo que hizo Macri"

El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, desestimó las comparaciones que dirigentes del Frente Amplio supuestamente hacen entre él y el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

"Las medidas que vamos a tomar son a contramano de lo que hizo Macri. Vamos a bajar las tarifas. Macri las subió. Macri dijo que el problema se arreglaba con más actividad económica y más inversiones. Lo mismo que está diciendo el Frente Amplio", dijo. "Yo entiendo que hay en la vuelta una comparación, los cucos que están soltando los que no quieren soltar el gobierno, que dicen 'se viene Macri'. Pero si nosotros somos Macri, yo debería asumir que el Frente Amplio son los Kirchner y les estaría faltando el respeto", expresó este domingo.

Las declaraciones las hizo en la primera emisión del programa de Teledoce Séptimo Día, cuando fue cuestionado acerca de su propuesta de no llenar 21% de las 21.166 vacantes que se generen en el sector público, en caso de asumir la presidencia en el próximo período de gobierno (2020-2025). Esta medida, según dijo, permitirá ahorrar US$ 100 millones. En conjunto con otras cuatro propuestas, su eventual gobierno podrá ahorrar US$ 900 millones, aseguró.

Lacalle Pou expresó que hay dos formas de ahorrar dineros públicos: "más impuestos, más tarifas y aumentos de combustibles" o "ser austeros". El "shock de austeridad" que prometió en el programa del sector Todos, en el que se basará para construir el programa único de gobierno del Partido Nacional, según él va en la segunda línea. En cambio, aseguró que la propuesta del Frente Amplio se asemeja a la de Macri, porque ambos dijeron que "el problema se arreglaba con más actividad económica e inversión".

Por otra parte, Lacalle Pou defendió no haber renunciado al Senado –como sí hizo en la campaña electoral pasada–, haberse tomado licencia, y aun así seguir cobrando su sueldo. La página web del Parlamento señala que pese a que asistió al 95% de las sesiones a las que fue citado, no fue citado a 85 sesiones por estar de licencia.

Según explicó en el programa de Teledoce, tenía pensado renunciar a su banca pero no lo hizo porque el canciller Rodolfo Nin Novoa asistiría el 1° de agosto a la comisión de Asuntos Internacionales para dar cuentas de dos asuntos: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el abandono de la delegación uruguaya de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se buscó convalidar las credenciales de los enviados de Juan Guaidó como representantes del gobierno venezolano.

Asimismo, el candidato nacionalista señaló que emprenderá tres acciones si el 1° de marzo asume como mandatario: "un compromiso con el país de amplia base política y amplia base popular"; un proyecto de ley de urgente consideración de 300 artículos, en el que ya está trabajando su equipo de campaña; y auditorías para saber en qué estado se encuentran las distintas dependencias del Estado.

El proyecto de ley incluirá diversos temas como el monopolio de los hidrocarburo, una regla fiscal, la creación de una agencia de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, así como la consideración de la legítima defensa de los policías.

Por otra parte, Lacalle Pou reiteró que no puede "amputarse" la posibilidad de llegar a un acuerdo con los demás partidos. A diferencia del candidato colorado, Ernesto Talvi, que varias veces expresó que al menos antes de las elecciones no piensa invitar "a la mesa de la oposición" a Guido Manini Ríos (el candidato de Cabildo Abierto) y a Edgardo Novick (el líder del Partido de la Gente), el senador manifestó que tiene que "convocar a la mayor cantidad de uruguayos". "Siempre hay tiempo para que (un partido) se baje. Lo que no se puede hacer es decir 'vos sí o vos no'", señaló.