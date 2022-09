Lacalle Pou reconoce que flexibilización en empaquetado de cigarrillos beneficia a Montepaz

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que el decreto para flexibilizar la normativa sobre el empaquetado y etiquetado neutro de cigarrillos y la habilitación de la venta de las denominadas “cajas blandas” fue para beneficiar a la empresa tabaquera Montepaz.

"¿Quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz", dijo este martes Lacalle Pou en Dolores. "Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay ¿quién es? Montepaz", sostuvo el mandatario en rueda de prensa.

"¿Ahora alguien se cree que a nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen. Es una falta de respeto", aseguró. "Las críticas bienvenidas. La falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde", continuó

Mediante un decreto emitido por el Ministerio de Industria –con el aval del Consejo de Ministros– Lacalle Pou modificó tres artículos de un decreto de 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco llevada adelante por las últimas tres administraciones frenteamplistas.

"Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para que pueda producir y que combato contra el contrabando", explicó este martes.