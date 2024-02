Lacalle Pou respondió a vicepresidenta de Venezuela y pidió "reflexión" en lugar de "insulto y agravio"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le respondió a la vicepresidenta de Venezuela que lo llamó "lacayo" después de que él reiterara su posición de que en ese gobierno "rompe los ojos que es una dictadura".

"Cuando se carece de argumentos a veces se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros decimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo: presos políticos, elecciones que no son transparentes", dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en Artigas.

"Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si se quiere tener una democracia plena o no", subrayó el presidente.

"No estoy diciendo nada nuevo, ustedes me han escuchado decir cuando era senador, en distintas cumbres, en organismos internacionales y el otro día me preguntaron y dije lo mismo de siempre. No deberían sorprenderse si ellos son los que llevan adelante este tipo de regímenes", continuó.

Además, le consultaron por la propuesta que hizo su exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de juntar firmas con todos los precandidatos condenando la inhabilitación de María Corina Machado en las elecciones venezolanas.

"No puedo meterme en la campaña electoral, pero lo escuché y me pareció un tema de sentido común lo que dijo Álvaro", respondió.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había dicho que Lacalle Pou "tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

"Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta!!", tuiteó la jerarca.

La respuesta de Rodríguez se debía a unas declaraciones del presidente uruguayo donde criticó el gobierno Nicolás Maduro y comentó la reciente detención de Rocío San Miguel de la ONG Control Ciudadano.

"Es claro. Rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", dijo Lacalle Pou.