Lacalle Pou sobre allanamientos nocturnos: "Es una buena cosa generar más herramientas"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló que le parece "una buena cosa" generar "más herramientas" para combatir al narcotráfico, en relación a las iniciativas que buscan habilitar los allanamientos nocturnos.

"Es un tema de campaña y me cuesta... O no debería opinar al respecto. Sí creo que es una buena cosa generar más herramientas, sobre todo para el combate al narcotráfico", señaló el mandatario en una rueda de prensa desde Cerro Largo, donde entregó viviendas del Plan Juntos y también participó en la inauguración del CTI del Hospital de Cerro Largo.

En las próximas elecciones de 2024 habrá un plebiscito para laudar si se hace una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos, una iniciativa que fue impulsada por el senador de Alianza Nacional, Carlos Camy.

La intención final es modificar el artículo 11 de la Constitución que establece que el hogar es un "sagrado inviolable". "De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley", asegura la Constitución.

"Lo que modificamos en esta propuesta es extender lo que hoy está habilitado durante el día también en la noche con garantías expresas. Yo diría que es una propuesta doblemente garantista porque se requiere de la intervención expresa del juez para hacer un allanamiento nocturno que tendrá que hacerlo en función de lo que la ley determine y la forma en la que la ley establezca cómo proceder", argumentó el senador Camy días atrás, cuando anunció que se habían alcanzado las firmas suficientes de los miembros del Parlamento.

La habilitación de los allanamientos nocturnos ya se plebiscitó en las elecciones de 2019, aunque dentro del paquete de medidas que proponía Jorge Larrañaga –fundador de Alianza Nacional– en la campaña Vivir sin Miedo. La propuesta del fallecido dirigente blanco naufragó al alcanzar el 46,7% de las adhesiones, cuando precisaba superar el 50%.

El presidente Lacalle Pou también fue consultado sobre las declaraciones de Yamandú Orsi, quien dijo que los allanamientos nocturnos pueden terminar siendo "espejitos de colores".

"Paso. No voy a contestar todos los centros porque si no me vuelvo loco. Estoy para gobernar y no para hablar de la gente. Ustedes saben que yo en estos tiempos hablo de la acción del gobierno, de lo que tenemos que hacer. Nunca me he dedicado a hablar de las personas. No lo hice en campaña y tampoco lo voy a hacer ahora. Si tengo algo para decirle a alguien se lo digo mano a mano", afirmó.