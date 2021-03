Lacalle Pou sobre el Mercosur: "Si seguimos diez años más así, el mundo nos pasa por arriba"

El presidente Luis Lacalle Pou dio una entrevista al programa de televisión argentino Desde el llano, del canal de cable TN, en la que se refirió al episodio ocurrido en la reunión entre los presidentes del Mercosur del pasado viernes 26, en la que tuvo un cruce con su par argentino, Alberto Fernández, luego de que Lacalle Pou dijera que el grupo regional "no puede ser un lastre", y reafirmó su postura de que el mercado común debe "flexibilizarse" y "abrirse al mundo".

"Lo que hizo Uruguay (en la reunión del 26) fue plantear algo en lo que se insiste desde hace tiempo, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, desde las posibilidades, no desde un Mercosur que se cierra. En este momento lo mejor es abrirse al mundo, y por eso fue lo que hicimos y vamos a insistir formalmente", dijo el mandatario en diálogo con el periodista argentino Joaquín Morales Solá, que aclaró que la charla estaba pactada desde antes de la cumbre de presidentes.

"Todos los presidentes sabían que íbamos a hacer una declaración sobre la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso" señaló Lacalle Pou, que aseguró que entienda que si el Mercosur no realiza cambios en su formulación ca a quedar congelado. "Yo confío en el Mercosur, en que está llamado a ser quien provea de alimentos al mundo, en seguir convirtiéndonos en un hub de desarrollo e investigación. Pero si seguimos así, diez años más así, nos pasa el mundo por arriba. La conclusión es que más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta todos que hay que abrirse", dijo.

Al respecto del roce con su par argentino, Lacalle Pou prefirió no hablar directamente del tema, aunque dijo que como representantes respectivos de sus países, "las relaciones institucionales hay que cuidarlas". Aclaró que con Fernández tiene "una buena relación personal, y los chisporroteos que puedan haber no deben ser obstáculos, y yo no lo voy a alegar como un obstáculo".

"Yo nunca me peleé con nadie, es imposible reconciliarse con alguien con quien nunca me peleé", concluyó sobre ese tema.

Sobre la necesidad de flexibilizar el Mercosur, señaló que fue un planteo que hicieron a los demás países del bloque "presidentes de tres partidos políticos uruguayos". Y apuntó a la intención de que en el bloque "haya velocidades distintas. Si al mismo tiempo le permitimos a los países avanzar en sus negociaciones con otros, lo que no generaría grandes traumas en el bloque. Ese Mercosur se va a nutrir. Hay que perder el temor a ser. Hay que tener seguridad como bloque e ir al mundo".

"Esto no es un país contra el otro. Queremos convencer a los que faltan de que si el Mercosur avanza tiene todo para ganar. También algo para perder, pero mucho menor. No es caprichoso. Estamos convencidos de que el mundo está preparado para recibir a un Mercosur que se asocie, y que los países miembros hagan vínculos con otros países, como nosotros con China. Que cada país bilateralmente pueda hacer su camino sin traicionar el espíritu del Mercosur", aseguró Lacalle Pou.

"Uruguay necesita mercados. El Mercosur se achicó como mercado, y el mundo ofrece esa demanda, y estamos dispuestos a tomar ese riesgo", concluyó.