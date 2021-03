Tras incidente con Fernández, Lacalle insiste en llamar "lastre" al Mercosur

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la Cumbre del Mercosur en la que se conmemoraron los 30 años del bloque y, en rueda de prensa luego de recibir la primera dosis de la vacuna de Sinovac contra el covid-19, repitió las dos palabras que utilizó durante el encuentro virtual y que generaron tensión con el presidente argentino, Alberto Fernández: corset y lastre.

"Nosotros tenemos vocación de integración regional, Mercosur. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre", subrayó el mandatario a la salida del vacunatorio en el Hospital Maciel. "Tenemos vocación de que el Mercosur, por su propia producción, su propia composición, características geográficas y humanas, tiene mucho para darle al mundo. Que los uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños, digan: 'Nosotros podemos ser importantes en el concierto mundial'", añadió.

"Hoy somos la quinta región más proteccionista del mundo, y miramos y tenemos los monstruos asiáticos generando más mercados, consumiendo lo que se produce, no en Uruguay, en la región. Entonces parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya inversión y trabajo, nos abramos al mundo", remató.

"No podemos pensar que porque a un país no le convenga, nosotros quedarnos atados, y eso es lo que estamos pidiendo", dijo, y agregó: "Que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur, que podamos avanzar a distintas velocidades, como ya se conversó con Corea del Sur".

"Las relaciones dentro del bloque tienen que ser de complementación", remarcó Lacalle.

En tanto, el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, dijo en Arriba Gente que "está clara la postura del presidente" de que el país precisa "mejorar las condiciones de acercamientos y negociaciones internacionales para que nuestros productos se inserten mejor en un mundo de bloques y competitivo".

En la cumbre del viernes, Lacalle Pou recalcó en su discurso que propondrá formalmente que se discuta en la mesa el tema de la “flexibilización” del bloque, una idea a la que también hicieron referencia Jair Bolsonaro y Miguel Abdo Benítez. “Uruguay necesita que se tome una decisión al respecto”, aseguró. “Obviamente que el Mercosur pesa. Lo que no puede ni debe ser es un lastre”, agregó.

“Nosotros no estamos dispuestos a que (el Mercosur) sea un corset en el que nuestro país no se pueda mover”, enfatizó. En este sentido, el presidente dijo que Uruguay necesita “técnicamente pero, sobre todo, políticamente” que el bloque tome una decisión respecto a este tema.

Eso generó una respuesta en Fernández, que fue quien cerró el encuentro virtual: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento”.

“Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho”, consideró. El presidente, en un mensaje claro hacia Lacalle Pou, hizo hincapié en terminar “con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad”.

“Si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”, prosiguió.

Después, el presidente volvió a referirse al tema. "El presidente uruguayo se destempló. Me parece que el que perdió la templanza en su discurso fue él. Me pareció tan poco feliz, tan poco educado. Me impresiona que digan que el patotero fui yo. El discurso fue tan inusualmente agresivo", dijo Fernández este sábado a la noche entrevistado en C5N.

