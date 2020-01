Lacalle Pou sobre grado inversor: "Se va a fortalecer la confianza en Uruguay"

El presidente electo Luis Lacalle Pou participó en la mañana de este jueves en un homenaje al general Leandro Gómez, a 155 años de que fuera ejecutado en la denominada defensa de Paysandú.

En una conferencia de prensa previa a que se realice el homenaje, el próximo mandatario habló sobre la sostenibilidad del grado inversor, que es otorgado por las calificadoras de riesgo. Según dijo el líder blanco, la gestión del futuro equipo de gobierno fortalecerá “la confianza” en la economía uruguaya.

“Si no lo perdimos hasta ahora con el manejo de la economía, con el déficit que vamos a heredar, con la deuda, con la inflación, el desempleo, el mal gasto muchas veces de los recursos de los uruguayos, me imagino que no lo vamos a perder cuando el gobierno sea responsable, se maneje de forma austera y cumpla con los planes”, dijo al ser consultado en conferencia de prensa por las futuras decisiones de las calificadoras de riesgo.

“Vamos a ser confiables porque vamos a decir qué es lo que vamos a hacer y lo vamos a ejecutar. Eso me parece que lejos de hacer perder el grado inversor, va a fortalecer la confianza en Uruguay, como ya nos están mirando en muchos lugares en el mundo no por lo que va a venir sino por lo que históricamente Uruguay ha sido en cuanto a la institucionalidad”, agregó.

Lacalle Pou también habló acerca del proyecto de ley de urgente consideración que prepara para enviar al Parlamento el 2 de marzo, al día siguiente de asumir.

El presidente electo reiteró que el texto tendrá como “base” lo acordado entre los partidos integrantes de la coalición multicolor en el documento “Compromiso por el país” y aseguró que estará abierto a modificaciones. “Se le podrán agregar, sacar y mejorar (artículos)”, subrayó y anunció su disposición a que el Frente Amplio participe de estos cambios.

“Si mañana el Frente Amplio propone modificaciones aceptables y para mejorar, y si quiere agregar artículos también. Es un proyecto que cuanto mayor consenso tenga mejor”, expresó.

Actualmente, según Lacalle Pou, el proyecto tiene 457 artículos aunque podrá tener “300 o 560”.

El presidente electo se mostró disconforme con la resolución del gobierno de declarar la emergencia nacional en violencia basada en género y dijo que no solo hay que “declararlas” sino “actuar en consecuencia”. “Queremos participar de un gobierno que hable mucho con el uruguayo, que le explique mucho cual es la situación que entiende vive el país y los distintos sectores pero que enseguida actúe”, agregó.

Natalia Gold

Lacalle Pou también confirmó que ofrecerá puestos de dirección al Frente Amplio en empresas públicas, entes y servicios autónomos. “Siempre lo reclamamos, hubo distintas participaciones, en alguna muy amplia, en otra ninguna y en esta última se participó. Debemos actuar en consecuencia. Vamos a respetar la votación del FA en octubre para la adjudicación de esas responsabilidades”, dijo.

El presidente electo volvió a ser crítico con el gobierno por no aumentar las tarifas en enero y dijo que en marzo realizarán una adecuación tarifaria. “Dejan las ineficiencias para que las adecúen, no parece lo más lógico”, sentenció.