Lacalle Pou sobre investigación a Penadés: "No creo que haya habido ningún tipo de presión"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, negó que sus primeras declaraciones en las que dijo que le creía al senador Gustavo Penadés, ejercieron presión para que víctimas hayan decidido no denunciar al legislador acusado de abuso sexual, tal como había afirmado la fiscal del caso Alicia Ghione en la solicitud de desafuero.

"No creo que haya habido ningún tipo de presión. Si ocho personas, tratándose de temas tan sensibles y delicados, hicieron la denuncia, no creo que el sistema judicial uruguayo se sienta presionado si estas personas no se sintieron así", señaló este jueves en rueda de prensa.

"Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad", aseguró.

Lo que dijo la fiscal Ghione sobre Penadés

En la solicitud de desafuero, a la que accedió El Observador, la fiscal Alicia Ghione advirtió por las amenazas y riesgos de las víctimas que han declarado. Se trataba de ocho personas, entre ellas la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, que fue la primera en exponer la situación.

"En este caso particular, la investidura de senador que reviste Gustavo Penadés, el haberse hecho públicas las presuntas situaciones de explotación, el respaldo público de algunas autoridades y el silencio de otros representantes del pueblo en general, aumentó el temor de las víctimas por acercarse a declarar, tal como manifiestan que se sienten desprotegidas y en riesgo. Por ello la mayoría de ellas están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades", dice la solicitud en uno de los pasajes.

Además de Lacalle, también el ministro del Interior Luis Alberto Heber había salido a defenderlo a Penadés. El 29 de marzo el jerarca acompañó a Penadés en la declaración de prensa en la que negó las acusaciones de Papasso y se puso a disposición de la justicia. "Esto es una difamación y lo tiene que demostrar en la justicia", afirmó horas después Heber en una rueda de prensa.

Casi un mes después, el 21 de abril, volvió a respaldar a su compañero del Herrerismo: "Frente a inconsistencias me juego por mis amigos, esa es mi forma de ser. Me pueden fallar, y si me fallan soy más duro porque me fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. La justicia dirá", dijo en una entrevista con el programa Primera Mañana (El Espectador).

Este jueves Heber declaró estar "muy dolido por las acusaciones y muy dolido si esto es verdad", pero ratificó que quien determina "el grado de culpa" de Penadés es "el señor juez".