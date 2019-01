“Uruguay es rehén de los negocios que hicieron algunos" con Venezuela

El acto que todos los años el herrerismo realiza en La Paloma tuvo este enero tinte electoral y fue escenario para que el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, para pasar varios mensajes aunque no hubo grandes novedades.

Al comenzar a hablar se refirió a la crisis institucional que vive Venezuela y dijo que sentía “vergüenza” del gobierno de Uruguay. “El pueblo uruguayo es rehén de los negocios que hicieron algunos cerca del poder. Lo decimos en la pulpería porque ya lo dijimos en la comisaría”, afirmó.

También reiteró que si al partido le toca ser gobierno "no va a existir la obligación financiera”, y sobre UPM dijo que en caso de gobernar "va a renegociar todo lo que tenga que renegociar”.

Luego cambió el eje y aseguró que el próximo quinquenio no va a ser tan malo como se ha anunciado. “Empiezo a creer qué hay un interés detrás de decir que vamos a jugar al achique. Me niego rotundamente a pensar que los cinco años que vienen van a ser chauchas. Nuestros técnicos lo han estudiado, obviamente hay debilidades y están a la vista pero hay fortalezas históricas en nuestro país. Estoy cansado de escuchar que esto no lo cambia nadie”

De hecho, el equipo de técnicos centró su discurso en las “oportunidades” que tiene el país. A ello se refirió la economista Azucena Arbeleche, quien dijo que si bien el panorama internacional “luce muy incierto”, hay que “aprovechar las oportunidades que tiene Uruguay y su gente”.

Siempre hablando a la dirigencia, dijo: “Tenemos la oportunidad de poner fin a las afinidades diplomáticas de la región. Defender intereses nacionales y no fundarse en alianzas político-partidarias”.

“Uruguay no puede quedar por fuera de la discusión de bloque regional. Cualquiera sea el camino, Uruguay no puede estar ausente”, insistió.

Por su parte, el senador Álvaro Delgado dijo que se “acabó el apronte. Ahora es la recta final y este año tenemos disco” y se mostró optimista en que el encuentro del próximo año tendrá a “Luis” como “presidente electo y estemos hablando con otro perfil”.

Su colega Javier García anunció que si es gobierno el Partido Nacional va a convocar al partido de la gente, colorado y al partido independiente para formar las mayorías. “El fa ofrece incertidumbre”.

En la misma línea el intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que el FA “no le ha dado felicidades al país” y que el Partido Nacional quiere ser capaz de darle felicidad a los 3 millones. "Si no seríamos unos criminales", concluyó.

El encuentro contó con la presencia de los líderes históricos como Luis Lacalle Herrera, el diputado José Carlos Cardoso, fundador de estos encuentros, y quien abrió el acto, el senador Luis Alberto Heber y el fundador del Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio Pereyra.

Lacalle Pou aprovechó el acto para presentar formalmente al expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, quién se sumó tiempo atrás al sector Todos, y le pidió que dijera unas palabras. Bauzá subió al estrado y dijo que después de "disfrutar del proceso de la selección" puede comprobar que "acá hay un proceso, acá hay proyecto, acá hay equipo" y que con este equipo se puede gobernar. Luego explicó en rueda de prensa que si bien el precandidato lo había ido a buscar antes para ser candidato a la intendencia, no era el momento por su reciente salida de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero ahora sí considera que lo es.

Si bien habitualmente asisten a este acto unas 200 personas, la euforia de la campaña congregó a más de mil personas en el local de La Paloma, lo que hacía que el calor dentro del local fuera insoportable, y por lo que los dirigentes debieron apurarse a terminar la oratoria.