Sanguinetti: "Yo nunca ofrecí mi apoyo a Lacalle Pou"

Juan Sartori todavía no tiene una foto con ninguno de sus correligionarios y competidores electorales: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso o Enrique Antía. Pero ya tiene una con el colorado Julio María Sanguinetti.

El expresidente se reunió esta mañana con el precandidato nacionalista, quien dijo que se entrevistará con políticos de los distintos partidos que estén dispuestos a dialogar. El encuentro duró poco más de media hora y fue en la casa de Sanguinetti en Punta Carretas.

Al salir de la reunión, el empresario de 37 años solo respondió preguntas alusivas al encuentro. En rueda de prensa dijo que fue un "honor" reunirse con alguien que fue dos veces presidente. Sanguinetti aseguró que se trató de una charla "amable" e "informal" y no tuvo mucho para decir del novel precandidato. "Sartori es una figura joven, aún no definida. Ya veremos cómo se va definiendo en la vida y en los hechos", sostuvo el expresidente.

Sanguinetti minimizó la condición de "outsider" de Sartori, ya que entiende que al postularse dentro de la estructura del Partido Nacional está dando un mensaje que es "afirmativo institucionalmente".

El expresidente, quien encabeza una campaña para unir a los partidos opositores al gobierno del Frente Amplio en las próximas elecciones, afirmó que él nunca apoyó a Lacalle Pou. A comienzos de diciembre, en un debate organizado por el semanario Búsqueda entre ambos políticos, el expresidente colorado se refirió a Lacalle Pou como "prepresidente”.

Sin embargo, Sanguinetti entiende que se trató de un gesto "amable" propio de su intención de crear un gobierno de coalición. "Le di un abrazo y le deseé suerte, igual que se la deseé al doctor (Jorge) Larrañaga", aseguró este martes.

Por otra parte, el exmandatario aseguró que "nunca" estuvo de acuerdo con la creación de una Guardia Nacional, una de las cuatro propuestas que están incluidas en el paquete de medidas sobre seguridad impulsado por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que será sometido a plebiscito luego de alcanzar las firmas requeridas por la Corte Electoral.

Si bien el expresidente dijo que aplaude "la intención del doctor Larrañaga porque ha marcado un camino de cuestionamiento ante la debilidad del Frente Amplio", aseguró que "como abogado y político" considera que hay cosas que "no pertenecen a la Constitución" y que por eso no firmó cuando se estaban recolectando las firmas.