Sanguinetti respaldó a Lacalle Pou y lo trató como "prepresidente"

El senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou estuvo dos horas sentado junto al expresidente Julio María Sanguinetti en un mano a mano organizado por el semanario Búsqueda para la Escuela de Periodismo en el que tuvieron más coincidencias que diferencias, con el foco puesto en las ganas de ganarle al Frente Amplio en las elecciones del año que viene. “Esta fue la charla entre un expresidente con un prepresidente”, dijo Sanguinetti una vez que terminó el encuentro, en una clara muestra de respaldo al líder blanco, relató Búsqueda este jueves.

Gran parte del debate se centró en la necesidad de tener una coalición para gobernar y mostraron diferencias en cómo la llevarían adelante. Para Lacalle Pou, el Partido Independiente es “catalizador” de un “cambio de época” lo que, entiende, hace que sea fundamental que integre un nuevo gobierno. El precandidato blanco aseguró que si es electo presidente, el Poder Ejecutivo tendrá un “fuerte peso político”.

“No me gustaría tener uno que sea de consulta, debería ser un Ejecutivo con capacidad de resolver y por eso capaz haya que renunciar a la idoneidad técnica en los primeros planos”, dijo y afirmó que el gobierno “va a necesitar una espalda ancha, y esa espalda ancha está conformada por tres o cuatro partidos” o “con la mayor cantidad de partidos”.

Sanguinetti, en tanto, puso como ejemplo que se imagina una coalición que se divida entre los que consideran que en Venezuela hay una dictadura y los que defienden que hay democracia. “Aun cuando los partidos tradicionales tuviéramos el 50%, aspiraría a buscar a los otros, y esperemos que adquieran la cultura de la coalición, la cultura del acuerdo político que es mirado a veces como algo espurio, y sin embargo es la esencia de la vida política”. Para el dos veces presidente no hay “ningún sector del Frente Amplio en la perspectiva de acordar”. “Lo que sí veo es que hoy hay un hecho muy importante, muy relevante y no demasiado señalado: la declinación del grupo del ministro (de Economía) Danilo Astori dentro de la coalición política. No solo se le ha bajado el dedo a su candidatura sino que ha conllevado eso a una disminución del peso relativo y ya no va a estar esa influencia moderada”, dijo ante los estudiantes de la Escuela de Periodismo de Búsqueda.

Además, Sanguinetti se refirió a los desafíos económicos que deberá enfrentar el próximo gobierno y, en ese sentido, dijo: “En eso es donde vamos a tener que ayudar al doctor Lacalle”.

A su vez, quiso distanciarse del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, y cuestionó “el proyecto político” del candidato porque cree que tiene “intentos de fragmentación que van en la línea contraria de lo que debe ser el espíritu de la gobernabilidad”. Tampoco se mostró alineado con el Partido Independiente, que hace algunos días presentó una coalición junto a Fernando Amado y José Pablo Franzini (colorados) y el exfrenteamplista Esteban Valenti, a la que llamaron La Alternativa.

Para Sanguinetti se debe ofrecer una coalición a los votantes antes de las elecciones nacionales “porque parece que hay que presentar una alternativa al país, no solo simplemente la competencia de partidos y personas”. “Que la gente sienta que estos partidos no solo ofrecen cada uno su propio perfil, candidato, sino la posibilidad de acordar principios, actitud frente al mundo y el país”. En tanto, para Lacalle Pou, hay que respetar los tiempos de cada uno, algo que repite en cada discurso desde que anunció sus lineamientos de gobierno en Trinidad (Flores), el 14 de octubre.

“Cuando quiera el último. Si llegás primero, solo tenés que frenar y esperar. Si yo estoy diciendo que voy a tener determinados socios, que vamos a emprender un gobierno, yo los tengo que respetar. Y si el mensaje de algunos partidos es 'no me apuren', bueno, vamos a respetar sus tiempos. Yo no lo puedo ir a decir al Partido Independiente, que acaba de conformar una nueva expresión electoral, 'vamos a sentarnos ahora'”, dijo.