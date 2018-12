Sartori lanzó su precandidatura sacando chapa de empresario exitoso

“¡Buenas noches, Yo soy Juan Sartori! (…) finalmente llegó el momento de despejar muchas dudas”. Así, poniendo fin a una campaña de expectativa que se inició a principios de octubre, el multimillonario de 37 años lanzó su precandidatura a la interna del Partido Nacional (PN) con un acto en el Teatro Metro, en el que dio un discurso cargado de referencias a su éxito empresarial, y en el que no hubo lugar para las propuestas concretas.

Después de varios cánticos entre el público que lo aclamaban presidente, así como una cuenta regresiva y un video con testimonios de sus simpatizantes, Sartori saltó a la escena política nacional. En primera fila lo escuchaba su mujer, la multimillonaria rusa Ekaterina Rybolovleva, y su pequeño hijo, que iba vestido con traje y corbata.

“Yo nunca he sido un hombre de discursos, sino un hombre de trabajo y de resultados. Mi vida ha transcurrido en el mundo empresarial. Ustedes comprenderán que este mundo elaborado y que a veces parece un poco rimbombante, el mundo de la política me resulta todavía un poco extraño”, reconoció. “Hay que tener coraje para realizar nuestros propios sueños, el mío es ser útil a mi país y contribuir al engrandecimiento del Uruguay”, agregó.

El empresario de 37 años destacó en su discurso que en su casa siempre hubo "mate, asado y fútbol". "Siempre quise retribuir a mi país la inmensa suerte de haber nacido aquí, con la familia que me tocó, los apellidos que llevo, y esa pasión que me hace asegurarles a ustedes que Uruguay está donde se encuentre un uruguayo”, dijo Sartori, quien emigró junto a su madre cuando era un niño rumbo a París primero, y después a Ginebra, donde terminó la primaria.

También se refirió a las recientes declaraciones del expresidente José Mujica, quien declaró en un acto del Movimiento de Participación Popular que Sartori estaba "loco". Ambos estuvieron reunidos un par de veces y en una de esas ocasiones Mujica recordó que Sartori le comentó que le habían ofrecido ser candidato a presidente. "Yo pensé: éste querrá ser legislador, empezar una carrera política como tantos. Si me hubiera dicho que se quería tirar como candidato a presidente, le hubiera dicho: mire señor, usted está loco", señaló el dirigente del Frente Amplio.

Este martes en el Teatro Metro el precandidato nacionalista se refirió a un "político importante" que hace algunos días dijo que la campaña de Sartori era una "locura". "Quizás que sea loco es bueno", ironizó.

Durante su oratoria, Sartori reconoció que el mundo político no es igual al empresarial. "Un país es mucho más que una empresa. Estoy claro de que es otra cosa. Se trata de convencer, de consensuar, de entender, de escuchar. Yo les quiero decir, de una vez, que tengo claro de que este es un rol distinto", precisó.

El empresario se describió a sí mismo como una persona que aprende "muy rápido". "No creo haber logrado las pocas o muchas cosas que he logrado por tonto. Escucho, entiendo, aprendo y me dispongo a hacer lo que debo hacer y lo hago con rapidez", sostuvo.

Ningún dirigente blanco estuvo presente en la presentación, salvo Alem García, exdiputado nacionalista por Rocha. La presidenta del Directorio blanco, Beatriz Argimón, explicó en un comunicado que las "múltiples actividades de cierre de año hace tiempo agendadas" le impidieron asistir al evento. Argimón deseó "lo mejor" para Sartori y el grupo que lo apoya -que aún no tiene nombre- y saludó al empresario por el camino que decidió emprender.

Sartori se refirió sin nombrarlos a quienes cuestionaron su intención de presentarse como precandidato sin tener antecedentes en la actividad política. "Me sorprendió mucho que yo no había ni asomado la cabeza cuando mucha gente me cayó encima. Pero fíjense, en más de veinte años de carrera empresarial nunca he sido acusado de nada indebido (...) Justo ahora algunos salen, intentando hacer señalamientos infundados ¡Qué casualidad!", señaló.

El integrante del directorio del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, fue una de las figuras políticas más críticas de Sartori, e incluso propuso llevarlo a la Comisión de Ética nacionalista por cuestionamientos en su rol de empresario que fueron publicados por el semanario Búsqueda.

En el auditorio, en tanto, se encontraban varios simpatizantes del sector de García, como Lidia, una mujer que contó a El Observador que asistió al acto de Sartori para conocer más sobre sus "propuestas". "No creo que sean propuestas concretas, pienso que será una exposición genérica", aseguró respecto a la expectativa con la que iba a escuchar a Sartori.

Cristina, también vinculada al sector de García, aseguró que cuando conoció a Sartori le llamó la atención su "forma de ser", así como la "disposición" para ponerse a servicio del país teniendo su vida "aparentemente resuelta". Cristina dijo a El Observador que la irrupción del empresario en la arena política es un "acto de grandeza y de sensibilidad". "Al ser blanco de toda la vida, pienso que es una persona que tiene principios en su forma de actuar", agregó minutos antes de que comenzara el acto.

En su discurso el empresario explicó que sus propuestas de gobierno las redactará junto con la "gente", ya que no quiere que se conviertan en las "propuestas de Sartori". Para el final, se despidió del auditorio junto a su esposa y a su hijo, con la bandera uruguaya flameando de fondo.