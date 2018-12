Teléfono para Sartori: presidenta del PN lo llamará por cuestionar búsqueda de desaparecidos

El Directorio del Partido Nacional reaccionó de inmediato ante las declaraciones del precandidato Juan Sartori sobre los desaparecidos en la dictadura. El empresario dijo entrevistado por la diaria que “es un tema ideológico” que se viene “cargando desde hace años” y es “cada vez menos relevante”.

Ante esos dichos, la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, dijo que lo llamará por teléfono para conversar sobre el tema. “Los derechos humanos para nosotros son un tema de primerísimo nivel. La observancia de los derechos humanos es un tema del cual hacemos cuestión y por lo tanto algunas declaraciones no nos representan”, dijo a la prensa luego de la última sesión del año.

Al ser consultado por la diaria sobre el tema, Sartori respondió que no le gusta meterse “a revisar la historia” y que como no es un tema de “actualidad” no es una “prioridad”. “¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia, o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad”, afirmó.

Este lunes, entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, el precandidato aclaró que en la entrevista con la diaria quiso decir que no le gusta “concebir la sociedad hoy y lo que se va a hacer mañana basándose en los errores del pasado” y afirmó que destinaría recursos para continuar la búsqueda de desaparecidos.

“La búsqueda de la verdad el respeto a esos crímenes no puede nunca prescribir y hay que ir con todo ante eso. Que no pongan en mi boca palabras que nunca dije. Soy de una generación que casi no había nacido. Hablé con muchísimas gente que vivió esas situaciones de cerca en el cual nos enfrentamos los uruguayos. Pero hoy tenés 250 mil votos que ni siquiera votaron en ninguna elección. Es una generación entera. Incluso en las Fuerzas Armadas hay capitanes tenientes que no estaban ni en la Escuela Militar cuando eso sucedió”, opinó.