Mujica a Sartori: "Usted está loco"

El expresidente José Mujica participó del acto de despedida de año del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la ciudad de La Paz (Canelones) junto a Carolina Cosse y Juan Raúl Ferreira, donde entre otras cosas, habló sobre el nuevo precandidato a la presidencia por el Partido Nacional: Juan Sartori.

"Hay un señor por ahí, Sartori, con el cual hablé dos veces en mi vida, una cuando puso una empresa y vino a saludarme, cuando yo era presidente. Otra, en el norte de Italia. Me cayó un día y me fue a ver como politólogo: me preguntó que le parecía que le habían ofrecido participar en una agrupación del Partido Nacional. Y yo le dije: está bien, si a usted le gusta me parece bárbaro", recordó Mujica.

El líder del MPP, sin embargo, no esperaba que Sartori se lanzara como precandidato a la Presidencia, según dijo. "El hombre no me dijo que se iba a tirar a candidato a presidente. Me dijo que le habían ofrecido una agrupación. Yo pensé: este querrá ser legislador, empezar una carrera política como tantos. Si me hubiera dicho que se quería tirar como candidato a presidente, le hubiera dicho: mire señor, usted está loco".

Mujica justificó esa respuesta asegurando que en Uruguay hacerse conocer lleva un proceso que implica tiempo. "Está loco porque en el Uruguay que yo conozco, un candidato a presidente no se inventa como detrás de un palo, con toda la plata que usted pueda tener. Acá lleva años que la gente lo conozca y después la gente le dará pelota o no le dará pelota, pero acá inventos raros no caminan", dijo.