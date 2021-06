Lacalle Pou: "Soy el presidente de todos, aún de los que se dedican a caranchear"

El presidente Luis Lacalle Pou, al ser consultado este viernes acerca de las ´muertes evitables` en su visita a Artigas dijo que se trata de un "nivel de debate en que el presidente de la República no debe ingresar”, según informó Telemundo.

Este concepto fue previamente utilizado por el mandatario en una rueda de prensa del pasado mes de abril al afirmar que "algunas de las muertes podían haber sido evitables" y fue tomado luego por la oposición para criticarlo.

Luego de formulársele la pregunta, el jerarca se tomó unos segundos de silencio y respondió que "sólo hablaría de casos evitables", pese a sentirse "tentado a entrar en ese debate".

Postura similar mostró el jerarca cuando el medio le recordó las intenciones del expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, de "hacer responsable al gobierno por las muertes porque son muertes evitables".

“De nuevo, no me tiren la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi rol, soy presidente de todos los uruguayos, aún de los uruguayos que se dedican a 'caranchear'", respondió.

Al mismo tiempo, el presidente anunció que el gobierno contempla la opción de una "posible reserva" de dosis del inmunizante de Pfizer-BioNtech en pos de administrar una tercera dosis "no por el aumento de casos, sino por recomendaciones médicas y científicas" de cara a este 2021 o el próximo 2021.