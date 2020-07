Lacalle Pou visitó por su cumpleaños a su padre, quien espera la llegada de Bustillo

El presidente Luis Lacalle Pou visitó a su padre este lunes, el exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera, quien festeja su cumpleaños número 79, y quien a su vez espera la visita del flamante ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que este lunes inició la recorrida por las casas de los expresidentes.

El primero en recibir a Bustillo fue el expresidente colorado Julio María Sanguinetti, y el siguiente era precisamente Lacalle Herrera. Según contaron fuentes políticas, el presidente se adelantó a la llegada del nuevo canciller –que lo hará sobre la hora 20– y celebró el cumpleaños con su padre, en su casa de Carrasco. Estuvo allí durante aproximadamente una hora, y le regaló un tapabocas azul.

Bustillo, que sustituyó a Ernesto Talvi el lunes pasado –aunque desde entonces se mantuvo en cuarentena, por regresar desde España, donde era embajador–, dio una breve rueda de prensa luego de reunirse con Sanguinetti, en la que anunció que había tenido una conversación con Tabaré Vázquez para coordinar una fecha para el encuentro.

"(Fue) una muy linda charla también, y quedamos en combinar en razón de los problemas de salud, razón por la cual tenemos que ver las medidas sanitarias", señaló el ministro en Punta Carretas. También contó que mantuvo un diálogo con la exvicepresidenta y pareja del exmandatario José Mujica, Lucía Topolansky, para coordinar el encuentro con el líder del MPP, que probablemente se produzca este martes.

Acerca del motivo de esta ronda de visitas, el canciller indicó que respondía también a un gesto de agradecimiento por su larga trayectoria en el Palacio Santos. "(Es para) saludarlos y particularmente agradecerles; no se olviden que soy diplomático de carrera, ingresé hace 34 años y en distintas ocasiones todos ellos fueron mi presidente. Todos me han apoyado muchísimo, han sido parte importante en esta carrera y me parecía que correspondía arrancar la gestión saludándolos y venir en busca de la guía y consejo que siempre son bienvenidos en estos casos", sostuvo.

Bustillo ya mantuvo dos reuniones con Lacalle Pou, en la casa del mandatario, del barrio de La Tahona.

En una rueda de prensa a la salida del encuentro, el nuevo canciller había dicho que repasaron la "agenda internacional" y que el "mejor resumen" de las dos reuniones con el presidente (habían tenido una el sábado) era que no podían "perder el tiempo". "Tengo muchas ganas de trabajar y en forma acelerada", agregó.

El lunes 20 de julio, Bustillo realizará una "pequeña presentación" con las que serán sus líneas de gestión. El nuevo canciller dejará de lado la reforma de la diplomacia 5.0 presentada por Ernesto Talvi un día antes de renunciar, según supo El Observador.

Bustillo confirmó que habrá cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El jerarca resolvió en cuarentena relevar al jefe de gabinete, José Luis Rivas, y designar en ese puesto a Fernando López Fabregat. También anunció que el director general para Asuntos Técnico-Administrativos, Pablo Scheiner, dejará el cargo, y que en ese lugar pasará a estar Hugo Caussade. Por último, designó a Ana María Teresa Ayala como su asesora directa, según confirmó El Observador con fuentes diplomáticas. Se trata de relevos en lugares clave de la gestión diaria de la administración, y personas que forman parte de la “mesa chica” del ministro.

Además, decidió que Carlos Pérez del Castillo, el embajador de Uruguay en Bruselas, permanezca en el cargo por seis meses más, período en el que se espera que se firme el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Talvi había resuelto hacerlo retornar y en ese lugar enviar al embajador Daniel Castillos.

El nuevo canciller mencionó que el gobierno mantiene la intención de designar a Washington Abdala como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego que el Frente Amplio pidiera unos días para estudiar su venia.

Por último, dijo que es amigo del presidente argentino Alberto Fernández pero consideró que eso no permitiría relanzar la relación bilateral. "Tengo una amistad con Alberto Fernández pero cada cual defiende los intereses de sus países. Eso significa que tengamos mejor oportunidad para conversar las cosas, pero ninguno va a contrariar los intereses de su país. Nos respetamos y queremos mucho, eso permite instancias de diálogo pero eso no es más ni menos", sentenció.