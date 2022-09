Lacalle y una referencia a Vázquez: ¿Qué pretenden de un presidente, que se vaya a Anchorena los miércoles?

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió en una entrevista con el semanario Voces a su forma de ejercer la Presidencia y reconoció que es "insoportable".

Consultado sobre la preponderancia de su figura en el gobierno, el mandatario respondió: "No diría que está centralizado, sí diría que soy insoportable".

También contó detalles de cómo es su vínculo con los ministros: "Yo no firmo los expedientes de los ministerios. Hablo, llamo, apuro. Contesto".

Y agregó, en alusión al expresidente Tabaré Vázquez: "¿Qué pretenden de un presidente, que se vaya a Anchorena los miércoles?".

El presidente Luis Lacalle Pou expresó que les “rompe los cataplines” a los ministros por teléfono, “de mañana temprano”.

A través de WhatsApp, se “ahorra” el “buen día, cómo estás, te duele la cabeza y toda la introducción”, aseguró

Personas de confianza

Por otra parte, se refirió a la forma en la que armó su Ejecutivo, con "gente de confianza" que "quería que estuviera en todos lados".

“No quiere decir que desconfíe de los otros, pero tenía gente que venía trabajando conmigo, que me parecía la idónea. Y los otros partidos tenían su gente para promocionar en los distintos lugares. La experiencia me indica que fue una buena decisión”, apuntó en relación a la forma en la que configuró el organigrama de los ministerios.

Futuro político

Finalmente, el mandatario se explayó acerca de qué tiene pensado hacer a partir del 2 de marzo de 2025. A falta de dos años y medio para el fin de su mandato, aseguró que no se “jubilará” de la política pero que no competirá por una banca en el Senado.

“No sabés lo que extraño Masoller […] Me encanta. Nosotros nos emocionamos con eso. Veo un chiquilín gritando lo que yo no puedo decir porque soy presidente y son cosas que me faltan, que las extraño y las quiero volver a hacer. No la militancia como cuando era joven, pero sí desde otro punto de vista. Esa la quiero retomar cuanto antes posible. Y después, no sé”, reflexionó Lacalle.

De todas formas, comentó que lo que hará luego de su presidencia “depende mucho de quién gobierne”, aunque ya dejó en claro que no irá al Senado.

“Puede ser” el Directorio del Partido Nacional; “no descarto ningún escenario”, acotó. “el senado fue una etapa de mi vida a la que no volvería. No quiero hacer cosas donde no me sienta pleno y con ganas de hacer”, afirmó.