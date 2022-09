Lacalle tiene un “ranking de ministros” y dijo que Heber le transmite “tranquilidad” al mando de la Policía

El presidente Luis Lacalle Pou confesó que tiene un “ranking de ministros” en base a qué tan satisfecho está con la gestión de cada uno y dijo que Luis Alberto Heber le genera "tranquilidad" al mando de la Policía Nacional en una entrevista publicada este jueves por el semanario Voces.

Ante la consulta de si se animaba a hacer un ranking de ministros, el mandatario respondió: "Me animo, pero no públicamente. De hecho los tengo rankeados. Ellos no lo saben".

Respecto a la situación de la seguridad, Lacalle fue consultado sobre la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior y su ingreso tras la muerte de Jorge Larrañaga.

Para Lacalle, Heber es alguien de “extrema confianza”. “Es una persona de bien, que se entrega a la actividad política y al gobierno”, valoró el presidente. Y aseguró que le genera “tranquilidad” en el mando de la Policía.

Sin embargo, expresó que el cambio de rol desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) al de Interior "no fue lo mejor que le pasó en la vida" a Heber. "Estaba contento y bien en el [MTOP]. Pero yo necesitaba un ministro del Interior. Por algo el Ministerio del Interior se llamó ministro de gobierno", sostuvo.

“Creo que está haciendo las cosas bien, en serio”, enfatizó Lacalle y señaló que Heber es “de los pocos dirigentes” con los que él se siente “con la libertad de decirle las cosas más duras y saber que lo va a tomar bien”.

Asimismo, sobre el tema de la seguridad pública, destacó que las rapiñas, hurtos, abigeato y violencia doméstica "siguen bajando", aunque reconoció que "tenemos un tema con los homicidios".

"Estamos apretando y apretando, y de repente ves que algunas muertes se dan en cadena, en algunas zonas específicas como sucedió, por ejemplo, en el barrio Peñarol. La capacidad de anticiparnos creo que puede ayudarnos a la prevención de estos homicidios", manifestó Lacalle y afirmó que se deben al narcotráfico, aunque prefirió no justificarlo.

La "cara antipática"

Por otro lado, Lacalle también se refirió al ministro de Ambiente, Adrián Peña, junto a la cartera que dirige. A su entender, esa secretaría de Estado es "transversal", lo cual la pone "muchas veces como la cara antipática del gobierno".

"La tarea de Peña y de los técnicos del ministerio muchas veces aparece como un freno. Es su tarea, el cuidado del ambiente", sostuvo y añadió que los demás ministerios "no se lo llevan puesto" porque él tiene "una concepción ambiental moderna de la vida".