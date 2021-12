Lacalle, sobre medidas en la refinería: "No hay motivos para generar un paro y un daño al país de esa dimensión"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al conflicto sindical en Ancap y tildó de incomprensibles los motivos que llevaron al paro de la Federación Ancap, Fancap. "La verdad que no hay motivos aparentes para generar un paro de esa dimensión, y para generar un daño al país y a sus bienes públicos, de esa dimensión", expuso, en una conferencia de prensa este martes, en su regreso a Uruguay tras un viaje oficial a Catar.

"Sobre si hay una escalada de paros o no, podemos pasar hasta Nochebuena discutiendo eso. Yo voy a decir que sí, otros van a decir que no", señaló, al ser consultado por la prensa. "Lo que sí hay, (son) algunas huelgas que no entiendo el motivo (...) Estoy hablando de la de Ancap, para ser bien claros. Hace 48 años, el año que yo nací pasó lo mismo que ahora", deslizó.

Lacalle Pou señaló que no le corresponde decir si hay una "escalada" del conflicto sindical. "Simplemente nosotros vamos a aplicar (la ley) y vamos a tratar de el que quiera hacer huelga, que la haga. Y el que no quiera –quiera trabajar–, tenga el mismo derecho que el otro en nuestro país, y vamos a proteger a todos", afirmó.

La refinería de La Teja continúa paralizada este martes, tras la falla detectada el jueves en la unidad de cracking catalítico. Ese día, el ministro de Industria, Omar Paganini, responsabilizó al gremio de la rotura, que trajo problemas para la normal operación de la planta.

En concreto, una válvula dejó de funcionar en un proceso importante de la refinación e impide el normal funcionamiento de La Teja.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo este lunes a El Observador que el problema se originó por “caída de material refractario en el accionador de la válvula que regula el caudal de aire”. Y añadió que, “con suerte, el domingo la unidad vuelve a producción”.

El sindicato, por su parte, respondió este martes y afirmó que "no se rompió nada".

Periódicamente, la refinería tiene paros planificados para tareas de mantenimiento. En caso de un paro imprevisto, cuanto más alejado del último mantenimiento más riesgo de falla conlleva la maniobra. La planta se detuvo con este fin por última vez en 2017 y la próxima, que será en 2023, se viene planificando desde 2019.