Movilización del sindicato de transporte terminó con disparos; Ministerio del Interior aseguró que las balas eran "menos que letales"

El Ministerio del Interior recibirá este lunes al mediodía a una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), luego de una movilización de trabajadores que terminó con un cruce con policías frente a la terminal Tres Cruces.

Un video muestra una de las dos detonaciones que un policía hizo para intentar disuadir la movilización que, en ese momento, impedía la normal circulación de un ómnibus interdepartamental con destino al este. Ocurrió sobre la hora 13:30, cuando la policía intervino “despejando el lugar”, con uso de “munición menos que letal”, según indicaron a El Observador desde la cartera de seguridad. Se utilizó “respetando los protocolos de uso”, afirmaron.

“Me parece que se les fue un poco de las manos haber usado un arma. (El armamento) no lo usaron como último recurso (...) Las tienen que usar como último método, no de esa forma”, consideró el dirigente de la Unott Juan Arellano en diálogo con El Observador. Y confirmó que se presentará en el ministerio el próximo lunes “para que estas cosas no sigan ocurriendo”.

Según opinó, “la actuación policial fue demasiada”. “Fue demasiado usar armas de fuego, más allá de que eran no letales, podía haber lastimado a alguien en la cara. No da para que en una manifestación pacífica se termine de esta amanera”, añadió. Por su parte, la policía explicó que intervino sobre la calle Acevedo Díaz (en Tres Cruces) porque los manifestantes “permanecieron unos minutos con intenciones de cortar el tránsito de los coches”.

Sin embargo, José Duarte, integrante de la Unott, sostuvo que si bien hubo enlentecimiento en las salidas de los servicios interdepartamentales porque había “más de 100” personas, “en todo momento hubo libre circulación”.

“Querían que reaccionáramos”

Duarte, responsable de la movilización, explicó la situación: “(El policía) hace dos descargas al piso, el tema es que estábamos nosotros ahí. Nos tira a los pies, a boca de jarro. Una me pega a mí, y otra le pega al compañero que está con las marcas de los balines. A mí me quemó el pantalón. Nosotros nos fuimos moviendo y ellos nos siguieron de atrás. Obviamente entendemos que todo fue provocación. Querían que nosotros reaccionáramos. Pudimos contener la situación y nos llevamos (a) la gente”.



Hubo un herido, según el gremio –el Ministerio del Interior no tiene reporte– y ninguna persona fue detenida. Los trabajadores se comunicaron de inmediato con la policía y pidieron una reunión a las autoridades. “La idea nuestra no es enfrentarnos con otros trabajadores”, concluyó Duarte.

Paros y reclamos

Los trabajadores agremiados del transporte interdepartamental resolvieron detener sus actividades este 10, 17 y 23 de diciembre. Este último será general y por 24 horas, a diferencia de los otros que acordaron en asamblea que serían parciales.

Las medidas responden a la disconformidad que existe en el sindicato por la falta de avances en las negociaciones salariales y también por los trabajadores que hace dos años que están en el seguro de paro, según había indicado Arellano a El Observador.

La última propuesta presentada por el MTSS —ya que los empresarios no quieren negociar, relató Arellano— incluía un convenio a dos años y aumentos en julio, cuando el acuerdo salarial vence en febrero, según el sindicalista. Es decir, que las empresas no se hacen responsables de los aumentos que corresponden entre marzo y julio. Esa propuesta fue rechazada por los trabajadores.