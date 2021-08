Lacalle sobre una segunda presidencia: "Si un país evoluciona, yo en 2029 debería ser viejo"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no se plantea volver a ser candidato a la presidencia en el año 2029 y llamó a “no olvidarse de la alternancia”.

“Siempre he sostenido que si un país evoluciona, yo en 2029 debería ser viejo. Espero que la política y que el partido que yo represento tengan candidatos más aggiornados y que yo me pueda dedicar a ayudar y a servir desde la militancia a mi partido y a mi país”, dijo Lacalle Pou en diálogo con el medio chileno La Tercera.

Al ser consultado sobre si en Uruguay hay “grieta social”, el presidente dijo que existen “diferencias sociales y económicas” y que esas son las que deben “preocupar y ocupar”.

“Nos debe preocupar que un chiquilín no coma o no vaya a la escuela, o que una persona no consiga trabajo. Esas son las grietas reales de las cuales deberíamos preocuparnos los dirigentes políticos. La otra grieta, que son dos bandos políticos enfrentados, es la que en Uruguay no se cultiva mayoritariamente”, expresó.

“Creo que la propia población nacional, que vive con pasión la política, no nos permitiría nunca a los políticos generar una brecha o una grieta”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que los partidos fundacionales de Uruguay “son los más viejos del mundo” con “acción ininterrumpida salvo en dictaduras”.

“Hubo revoluciones, acuerdos, desacuerdos, distanciamientos, gobiernos de coalición, luchas en conjunto contra las dictaduras. Y esas discusiones, por más acaloradas, nunca permitieron que llegara sangre al río”, apuntó.

Sobre la creación de la coalición multicolor y cómo ha logrado mantener la unidad de la misma, Lacalle Pou expresó que “es una coalición que tiene distintas velocidades y distintos conocimientos de la jerga política”.

En ese sentido, sostuvo que la “columna vertebral de entendimiento” de la alianza es el documento “Compromiso por el país” firmado por los cinco partidos políticos de la coalición y que “si surge algún tema a nivel popular, somos libres de actuar”.

“Esa libertad hace la solidez de la coalición. Nosotros auspiciamos la libertad de movimiento y que se cumpla el compromiso con la ciudadana”, agregó.

Gestión de la pandemia

Sobre la gestión de la pandemia de covid-19 Lacalle Pou defendió su política de libertad responsable y reafirmó su idea de que no era viable instalar una cuarentena obligatoria en el Uruguay.

“No iba a generar los resultados buscados y al mismo tiempo iba a generar consecuencias muy negativas. Porque si yo soy un asalariado o vivo de rentas, puedo hacer cuarentena obligatoria, pero si soy jornalero o alguien que la tiene que salir a pelear todos los días, ellos la iban a pasar muy mal. Debimos combinar medidas sanitarias y al mismo tiempo mantener viva la sociedad en el factor laboral y económico”, explicó.

Al ser consultado sobre por qué Uruguay no otorgó una renta básica universal a todas las familias que quedaron sin trabajo durante la pandemia, Lacalle Pou sostuvo que sería una medida “injusta” y que el gobierno implementó “medidas focalizadas”.

“Se duplicó la asignación familiar y en la rendición de cuentas acabamos de votar solo dos gastos: a la primera infancia un gasto económico específico y asistencia escolar y además un gasto específico para la gente que vive en condiciones indignas. Ha habido (también) un seguro de paro especial”, expresó.

Sobre cómo logró el gobierno que las cifras de empleo y desempleo volvieran a niveles prepandemia, Lacalle Pou sostuvo que hay “una combinación de factores” pero la clave fue “una avidez de salir a gastar, invertir y producir”. “Nos dimos cuenta de que la vida es muy corta y que la vida es hoy. Nos estamos beneficiando del precio de los commodities”, agregó.

Lacalle Pou también destacó el diálogo con y entre sindicatos y empresarios durante el período de pandemia pero se negó a calificar la actitud del Frente Amplio.