Lacalle y su crítica a EEUU: "Si corre atrás de China, no es la mejor manera de generar una relación fluida"

El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el enfoque "China-referente" de Estados Unidos (EEUU) bajo la administración del demócrata Joe Biden, y afirmó que ve a la potencia norteamericana "más reaccionando que accionando" en América Latina.

En una entrevista que concedió al Centro para América Latina de Atlas Network, el mandatario fue consultado acerca de cómo influye en América Latina el fin de la era Trump, y dio una respuesta crítica a la impronta de Biden hasta el momento.

"Tratemos de ser optimistas. Tratemos. Ojalá me equivoque con lo que voy a decir: yo por ahora veo a un EEUU, naturalmente, con otros intereses, y respecto a América Latina veo muy China-referente. Lo veo a EEUU más reaccionando que accionando", dijo Lacalle Pou, luego de tomarse unos segundos para pensar la respuesta.

"¿Quién se abre a nosotros?, ¿quién nos permite comerciar?, ¿quién nos compra nuestros productos? Hoy, China. Nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes y eso es lo que debería entender la otra potencia, que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental, los derechos humanos... Es cierto, pero nuestro país necesita desarrollarse. Entonces, si EEUU estratégicamente, a mediano y largo plazo, viera lo que algún gobernante, no muchos, de EEUU vio en su momento, a este ingreso tierra adentro de América del Sur, si viera estratégicamente que es un lugar donde se va a generar gran parte de los alimentos en los próximos años, si viera que es básicamente un lugar de estabilidad y tranquilidad, tendría una agenda de acción y no de reacción. Si corre atrás de China, no creo que sea la mejor manera de generar una relación más fluida", señaló.

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Joe Biden asumió en enero como presidente de EEUU, tras derrotar al republicano Donald Trump

"Por supuesto que nosotros tenemos interés superlativo de tener buenos vínculos con EEUU. Pero esos vínculos están basados en el interés nacional: eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no tenemos intereses supranacionales, por lo menos en lo que hace a la ideología", indicó.

Ante la pregunta de cómo se hace para mantener buenos contactos comerciales con China sin comprometer la relación con Estados Unidos, Lacalle Pou respondió que eso se da "sin ser permeable a las presiones". "Nosotros nos manejamos, desde el punto de vista diplomático, en lo que tenemos intereses confluyentes. En los otros obviamente no. De hecho en campaña electoral propusimos explorar un Tratado de Libre Comercio con Cuba. A la gente se le puso los pelos de punta", afirmó.

El presidente agregó que lo que va de su gobierno muestra que "se puede" relacionarse con China sin que ello condicione la política exterior. "Hemos tenido reuniones con la embajada china, hemos hablado con el presidente Xi Jinping, y nunca se puso en términos de 'si se opina políticamente de esto hay apertura, y si no, no'. Nunca. Primero porque hay una relación de respeto, y ya sabemos lo que piensa cada uno", concluyó el jefe de Estado.

"Mercosur tiene que hacerse un lifting"

En la entrevista, Lacalle Pou también insistió en la importancia que tiene para Uruguay lograr una flexibilización del Mercosur, al que definió "una de las regiones más proteccionistas del mundo".

"Tengo una enorme confianza en que este mundo que se viene está diseñado para un país como Uruguay. Por eso estamos en una carrera aperturista, con dificultades con algunos vecinos, pero convencidos de que el mundo que se viene es para nuestro país. Si nos mantenemos cerrados, nos va a pasar por arriba. La globalización es una de las virtudes más grandes de las que Uruguay se puede beneficiar y hacia ahí tenemos que ir", comentó.

"Estamos tratando de convencer a nuestros socios de Mercosur que tiene que modernizarse, tiene que hacerse un lifting, tiene que dejar de ser proteccionista", agregó Lacalle.

"Nada mejor para Uruguay que ir con la barra. Si yo voy con Argentina, Brasil y Paraguay, somos grandes y pesamos más. Ahora, si no voy con Argentina, Brasil o Paraguay, déjenme ir solo. Y no es contra ellos, es simplemente adelantarnos un poquito. Porque el mundo irremediablemente va para allá. A nosotros nos pusieron acá cinco años. Lo que tenemos que hacer es adelantarnos y hacer las cosas rápido", concluyó.