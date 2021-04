Lali Sonsol será el relator de la final del Campeonato Uruguayo para VTV

La definición del Campeonato Uruguayo 2020-21 de este miércoles será relatada para televisión por Alejandro "Lali" Sonsol, en su regreso al trabajo en el canal VTV, luego de la muerte de su padre, Alberto, relator principal de la cadena para el torneo. Sonsol integra desde 2020 el equipo de relatores de Tenfield, pero este miércoles asume la responsabilidad de transmitir el partido definitorio entre Rentistas y Nacional.

Luego del fallecimiento de Alberto Sonsol a causa de covid-19 el pasado 22 de marzo, su hijo, con quien compartía la profesión de relator y periodista deportivo, debió atravesar la enfermedad, que también contrajo. Esta semana volvió a su otro lugar de trabajo, la radio El Espectador, donde se desempeña como conductor del programa Tuya y mía, y es también responsable de los relatos de fútbol y básquetbol.

De hecho, este martes volvió al relato al transmitir para la 810 AM el cruce entre Aguada y Trouville por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ahora regresa a la televisión y al fútbol, en uno de los partidos más importantes del año.

“Esto será distinto porque no es lo mismo la radio que la tele, y la teleaudiencia no se compara con la audiencia de la radio. Más que nervioso, estoy ansioso y quiero que empiece. Es un precioso desafío y me siento preparado”, dijo el relator a Montevideo Portal.

Ufffff 🙏🙌 — Alejandro Sonsol (@LaliSonsol) April 7, 2021

En su cuenta de Twitter, Sonsol simplemente escribió "ufff", acompañado de dos emojis, manifestando su emoción ante este desafío profesional, que también tiene un peso emocional por la conexión con su padre.