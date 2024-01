Lanata en El Observador Radio: "Toda la vida peleé íntimamente entre ser periodista y ser persona"

Jorge Lanata fue entrevistado este viernes por Luis Majul, en el inicio de su ciclo de entrevistas para la temporada de verano de El Observador Radio. Los periodistas conversaron sobre la actualidad argentina, su carrera profesional y del momento de su vida que atraviesa, luego de algunos problemas de salud graves que sufrió en los últimos tiempos.

"Con los años te das cuenta que lo importante no es el tiempo, son otras cosas, no es cuánto tiempo te queda, sino cómo lo vas a pasar", reflexionó al respecto.

Lanata dijo que, sin embargo, no suele mirar a su propio pasado con nostalgia ni pensar en él. "Nunca miré para atrás, nunca en mi vida. Solo hay adelante. Tampoco miro a los costados. Capaz suena soberbio, pero los costados no me importan. Porque lo que me importa es mi propia vida, hasta donde puedo llegar. A los demás les deseo lo mejor pero no estoy pendiente de lo que hacen".

En esa línea, el periodista argentino dijo que no suele consumir medios en demasía. "El resto del día fuera de mi horario en la radio miro películas. No estoy pendiente de la última primicia, porque a la gente no le importa. Nunca escuché a nadie en la calle decir ¿vio que tal medio dio la noticia a tal hora y aquél a tal otra? Eso nos importa solo a nosotros, es una cuestión de microclima y de competencia idiota, no tiene valor. Fijate de qué se habla en los medios y de qué habla la gente, y cada vez notás que son cosas más distintas", afirmó.

"Me aburren los programas políticos, no entiendo lo que dicen", agregó Lanata.

Lanata y Majul durante la entrevista

Consultado sobre por que decidió manifestar sus opiniones en instancias como el último balotaje en Argentina, donde contó qué tenía pensado votar, el conductor dijo "Toda la vida pelee íntimamente entre ser periodista y ser persona. Ahora está ganado la persona. Hay cosas que ya no me importan".

"Dije a quién iba a votar porque tengo una forma de comunicarme que es mi manera, y que es muy individual. Los que me ven a mí entienden lo que quiero decir, y no las tengo que explicar. En el balotaje voté en blanco y lo expliqué, porque no me gustaba ninguno de los dos. En Argentina todo el tiempo estamos explicando 'voy a votar a tal para que favorezca a tal', y eso me cansó. Ahora voto al que tengo ganas, y si no se me ocurre nadie, voto en blanco y punto. Me parece que la comunicación que uno tiene con su gente solo está determinada por la gente y por uno. No hay otra cosa. No hay nada que explicar. En los medios, si tenés que explicar, cagaste", dijo.

Y agregó: "Si por decir algo pierdo audiencia, lo lamento. No me importa. Porque lo importante para mi no es perder audiencia, es no perderme yo".

Lanata opinó sobre el actual presidente de su país, Javier Milei, y sus primeras semanas de gobierno. Consultado por Luis Majul sobre si comprendía al mandatario, el periodista explicó: "En lo que dice no lo entiendo a Milei. Me parece que le faltan dotes de comunicador, con independencia de que en su momento inventó dos o tres cosas muy eficientes: la casta, la motosierra. La casta existe, evidentemente. Ahora, si yo veo lo que hizo hasta hoy, fue recurrir a la casta para formar un gobierno, hoy de algún modo es hijo de la casta. Después me resulta difícil entender a alguien que dice que habla con su perro. Sinceramente siento que no tienen nada que decir los perros".

"Si leo por punto el DNU coincido con la mitad de las cosas, nadie te puede decir que el país tiene que ser más corporativo, más burocrático. Argentina tiene que cambiar, pero eso no se hace todo junto y con un decreto. No se puede cambiar el país 'a lo macho' y atropellar todo. Porque este es un país muy corporativo. Y las corporaciones se van a defender", opinó sobre el panorama que avizora para los próximos meses.

"Siento que de alguna manera es el presidente que teníamos que tener, después de tanto delirio. Es lo que nos tenía que tocar. Es el delirio final. No sé como sigue esta historia", consideró. "Si fracasa, lo que va a venir es mucho peor que lo que tuvimos".

También habló sobre las internaciones y los problemas de salud que ha enfrentado, y confesó que se sintió al borde de la muerte. "Tuve sueños muy vívidos, que parecían la realidad. Es como si esto ahora que estamos viviendo fuera un sueño, y de repente cambiara a otro lugar, y todo fuera real. Eso me impresionó. Por un lado me preocupó, y por otro pensaba que las cosas se podían terminar, que podía no estar más".