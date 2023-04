Las 15 frases para entender a Marcelo Bielsa, el próximo técnico de la selección uruguaya

Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ultima los detalles para que Marcelo Bielsa firme contrato como nuevo director técnico de la selección uruguaya, es bueno recordar lo que fueron sus números cuando le tocó estar al frente de los dos combinados a los que dirigió: Argentina y Chile.

Es que el técnico argentino, quien se transformará, luego de Daniel Passarella, en el segundo extranjero en dirigir a la celeste, tiene toda una historia y un estilo que lo representan.

Además de ser famoso por sus extensas conferencias de prensa, también lo es por apostar mucho a la filosofía, más allá del juego.

Y claro, tiene frases que son muy recordadas con el paso del tiempo.

Aquí se pueden leer 15 de ellas:

"Soy una persona muy rechazada en mi país. Cuando explico algo dicen que vendo humo, por eso me da vergüenza explicar lo que pienso".

"Los entrenadores podemos cometer dos pecados: hacer caminar a jugadores que vuelan o pretender que vuelen los que solo pueden caminar".

“Cuando estaba en Bilbao jugamos una final contra Barcelona. Después del partido, le mandé nuestro análisis a Guardiola. Me dijo: ‘Sabes más de Barcelona que yo'”.

Bielsa no se pierde detalle alguno en la cancha

"Es difícil aceptar la injusticia muchachos. Yo sé que ahora nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalézcanse que jugando así van a obtener lo que merecen ¡Los felicito muchachos! ¡A todos, a todos!".

"Yo protagonicé el mayor fracaso del fútbol argentino al quedar fuera de la fase de grupos del Mundial 2002".

"Sé que el apoyo solo te lo da el triunfo. Casi todos los entrenadores somos perdedores y por eso estamos tan solos".

"La única manera que entiendo el futbol es la de la presión constante, jugar en el campo rival y el dominio de la pelota. Yo soy un obsesivo del ataque. Yo miro videos para atacar, no para defender. ¿Saben cuál es mi trabajo defensivo? Corremos todos”.

"Para mí el fútbol lo es todo. Pienso en fútbol, hablo en fútbol, leo fútbol y esa es una vida que no se puede vivir eternamente. Por eso me gustaría moderarla".

"No hay que justificar ni satanizar. Hay que tomar conciencia de poner en marcha un cambio. Hay que tener autocrítica para mejorar".

EFE/ Andrew-Varley

Bielsa ya piensa en lo que será dirigir a la celeste

"El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos; el fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar, y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuando compito, si no distinguiera qué es lo realmente formativo y qué es secundario, me estaría equivocando".

“Cuando fui a Chile, lo hice porque creí que podía aportar cosas distintas a las que ese país tenía".

"Soy muy respetuoso y un admirador de la gambeta. Es más: considero que dos gambetas juntas cambian el contenido de un partido, lo despeja, lo oxigena, lo hace más saludable".

"Nunca me dejé tentar por los elogios. Los elogios en el futbol son de una hipocresía absoluta"..

"Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos; hay gente exitosa que no es feliz, y hay gente que no necesita del éxito para serlo. La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz".

"Soy partidario de un fútbol más urgente y menos paciente. Porque soy ansioso. Y también porque soy argentino"..