Las chances que baraja Peñarol para mitad de año: Gastón Ramírez, Brian Rodríguez y Gastón Silva

"Tenemos la obligación de trabajar siempre, como lo ha dicho Pablo Bengoechea un año para adelante. Y con todas las posibles salidas que tengamos en los periodos de pases, pensar en las posibles llegadas y trabajarlas desde antes", dijo el pasado domingo el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio en Punto Penal que se emite por Canal 10. Y por esa razón Peñarol sigue trabajando puertas adentro en la posible llegada de jugadores para los próximos períodos de pases.

El nombre de Brian Rodríguez había comenzado a sonar, la semana pasada, como una posibilidad de retorno, ya que desde su cesión a préstamo a Almería ha tenido escasa participación.

Pero el de Rodríguez no es el único nombre que la actual dirección deportiva de Peñarol, comandada por Bengoechea, está en carpeta.

Cada semana que pasa cobra más fuerza un nombre con pasado en el club: Gastón Ramírez. Y hay otro que asoma como una posibilidad que dependerá de las ofertas que se puedan cruzar en el camino: Gastón Silva.

Ruglio fue consultado el domingo específicamente por el posible retorno de Rodríguez, que este 20 de mayo cumplirá 21 años. “Se está dando una coyuntura especial con él. Es un préstamo a un lugar donde no está jugando lo que él quisiera, entonces es una posibilidad. Hoy nosotros tenemos a (David) Terans y (Pablo) Ceppelini cubriendo bien ese puesto, pero es una alternativa que en algún momento se pueda manejar”.

En realidad, Rodríguez es un extremo para jugar por banda y no como mediapunta (Terans) o volante interior (Ceppelini).

El lunes el jugador habló en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890: “Hubo rumores. Yo en lo personal estoy contento con la chance de estar presente en el club que amo. Pero ahora no manejo los tiempos. En eso está con mi representante y Los Ángeles que tiene mi ficha. Yo encantando que esté mi nombre por Peñarol, estoy feliz porque mi nombre esté circulando por ahí”.

También dijo que le gustaría jugar con Facundo Torres, con quien compartió equipo en formativas y confesó que alguna vez se quedó en madrugada para ver los partidos de Peñarol.

Diego Battiste

Brian Rodríguez en Peñarol, figura en 2019

Rodríguez se fue a mediados de 2019 a Los Angeles FC, se ganó un puesto de titular en la selección mayor uruguaya con grandes actuaciones en varios amistosos y a principios de año, luego de que su nombre estuviera en el radar de algunos equipos europeos, decidió comenzar su camino en el Viejo Continente en el mismo lugar que lo hizo Darwin Núñez: Almería, en la segunda división de España.

Sin embargo, sus prestaciones en el equipo han sido escasas: Lleva disputados 12 partidos, solo en cuatro fue titular y en todos fue sustituido. No marcó goles y solo suma 368 minutos en cancha.

“No estoy descontento ni con el club ni con el entrenador. Día tras día trato de entrenar a full. Estoy en préstamo hasta el final de la temporada con una opción de compra. Veremos lo que decida el club y Los Ángeles, pero todavía no se habló nada de eso. Lo único que pienso es en jugar y ayudar a Almería para subir, y a final de temporada se verá a dónde tengo que ir: si me quedo, si tengo que volver a Los Ángeles o sea el destino que sea. Como dije, yo no manejo los tiempos”, expresó.

El representante del jugador es Edgardo Lasalvia quien tiene un profundo nexo con Peñarol y que viene de participar en la llegada de Cristian Olivera al club, justamente desde Almería.

En Peñarol, Rodríguez jugó 26 partidos y marcó tres goles. Su primer semestre de 2019 fue descollante, con Diego López como entrenador. El que lo hizo debutar fue Leonardo Ramos, el año anterior.

Ramírez se acerca

Según pudo saber Referí, el nombre de Gastón Ramírez suena cada vez más fuerte en Peñarol. El volante de Sampdoria termina contrato el 30 de junio de este año y a mitad de año puede pegar la vuelta al club donde se formó.

Si bien su nombre se ha manejado en forma recurrente en cada período de pases ahora está de por medio el hecho de que está terminando su contrato.

EFE

Gastón Ramírez hizo 7 goles en 2019-2020; esta temporada no marcó

Ramírez es uno de los capitanes del plantel pero de los 25 partidos que jugó esta temporada solo en 10 fue titular. Suma 964 minutos en cancha.

De Peñarol se fue campeón uruguayo en la temporada 2009-2010 anotando 6 goles en 23 partidos.

En el mediocampo, Peñarol tiene a Walter Gargano y Damián Musto con contrato hasta fin de año, Jesús Trindade hasta fin de 2022 y Gonzalo Freitas que vence a mitad de este año. Ramírez puede jugar como organizador de juego en el doble cinco o más adelantado por su enorme calidad de pase.

Gastón Silva, una posibilidad

Gastón Silva, zaguero zurdo formado en Defensor Sporting, también es un jugador que varias veces ha estado en el radar de Peñarol aunque hasta el momento lejos de sus posibilidades económicas.

El jugador de 27 años tiene contrato hasta el 30 de junio con Huesca equipo que está en zona de descenso pero apenas un punto abajo del Valladolid de Lucas Olaza.

EFE/Román Ríos

Gastón Silva fue titular el sábado contra Cádiz

En la temporada 2020-2021 de LaLiga, Silva suma 12 presencias con ocho titularidades. En febrero sufrió una fractura vertical a nivel de la base del maléolo tibial del tobillo derecho pero volvió a las canchas el 1º de mayo.

En la zaga Peñarol tiene a Fabricio Formiliano y a Gary Kagelmacher con contrato hasta el 31 de diciembre y a Rodrigo Abascal hasta el 30 de junio. También llegó a préstamo hasta fin de año Carlos Rodríguez.

La salida de Formiliano a mitad de año es factible porque ya estuvo en radar de Colo Colo y de Inter. Kagelmacher, por su parte, recibió una oferta de Atlético Nacional.

En Peñarol se ponen todas las cartas sobre la mesa. En función de los que se van se apunta abajo para saber si hay juveniles con proyección para suplir esos vacíos. Pero también se apunta a jerarquizar el plantel con jugadores importantes, y más si tienen un pasado en el club.

El mercado internacional abre en julio y el período de pases local se activará en agosto, previo al arranque del Clausura.