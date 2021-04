Bauzá: "Si seguimos con esta velocidad de vacunación, ojalá (la final de la Libertadores) se pueda hacer en este 2021"

En una charla con Referí, Sebastián Bauzá, director Nacional del Deporte, analizó su primer año de gestión, destacó el avance con ANEP en las escuelas de iniciación deportiva, el impulso que comienza a tomar Ondi,, la importancia de Uruguay como hub deportivo. También dijo que con el avance de la vacunación en Uruguay sueña con ver la final de la Libertadores 2021 en Montevideo, y dijo que la vuelta del público a los estadios ser con seguridad sanitaria, sin violencia y con la familia.

Hace 13 meses iniciaba al frente de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) un proceso con una hoja de ruta que con la pandemia cambió, ¿cómo se pararon en medio de las consecuencias que generó la crisis sanitaria?

Desde el 13 de marzo de 2020, a la SND la citaron a todos los Consejos de Ministros y la posición siempre fue destacar la importancia del deporte como instrumento de salud física y mental, con la base científica de que la personas que realizan más actividad física tienen menos posibilidad de llegar a un CTI. A partir de esos puntos impulsamos que el deporte estuviera lo más abierto posible, siempre respetando los protocolos que aconseja el GACH al ministerio, y hemos tenido una respuesta muy buena. En 2020, uno de los primeros países que habilitó la pista de atletismo fue Uruguay. Luego pasamos a la siguiente fase, habilitar los deportes al aire libre, posteriormente los de contacto mínimo, fútbol, básquetbol y todos. Incluso el país fue sede de eventos internacionales, y en un momento estaba todo abierto. Eso como presentación general del tema.

¿Cómo avanzaron con los proyectos?

Dimos pasos importantes en dos proyectos que son fundamentales y que van de la mano: las escuelas de iniciación deportiva y la Ondi (Organización Nacional de Deporte Infantil). Queremos que exista más deporte a nivel infantil, especialmente en las escuelas, y para avanzar en ese sentido era intención utilizar el secreto del fútbol, el de Onfi (Organización Nacional del Fútbol Infantil), y de alguna manera aprovechar ese espacio tan importante que existe en todo el país para que los niños descubran otros deportes.

Las escuelas de iniciación deportiva se armaron en varios departamentos con un convenio que se llevó adelante con las federaciones. Se realizó en vóleibol, handbol, básquetbol, hockey y rugby. El último proceso fue desde noviembre 2020 a marzo 2021. Pasaron más de 1.000 gurises de 9 a 12 años en distintos puntos del país, en la mayoría de los casos en plazas de deportes. Fueron más de 250 clases dictadas por licenciados en educación física y técnicos del deporte.

Paralelamente, ANEP comprendió la importancia que tuvo esta iniciativa y a partir de mayo, si la pandemia lo permite, la actividad se va a realizar dentro de los recintos educativos, a través de talleres en las escuelas, como un tiempo complementario, con estas disciplinas y en este programa de escuelas deportivas.

Diego Battiste

Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte

¿Las escuelas abren sus puertas a esta actividad?

Aprovecharemos la infraestructura que existe en cada escuela. Estamos trabajando muy bien con ANEP, que vio la importancia que tiene el deporte y la utilización de esta herramienta como elemento de inclusión. En esta etapa estamos profundizando con deportes colectivos y el público al que podemos llegar es enorme.

Las federaciones están muy entusiasmadas con todo este impulso porque todas necesitan ampliar la base de deportistas y observan que existe una gran oportunidad con esta iniciativa. ¿Por qué el fútbol es exitoso en Uruguay? Porque todos lo juegan en edades infantiles. No existen escuelitas de fútbol, pero todos juegan al fútbol infantil. Sin embargo, otras disciplinas no tienen el mismo desarrollo. Ahora, con estas escuelitas y espacios que se generan, otros deportes pueden ingresar a temprana edad a los niños. Algo similar se logra con Ondi. Un compañero decía hace poco: “Ondi tiene que ser como la Onda, tiene que llegar a todos lados, donde no llegan las escuelas de iniciación”. Eso es posible porque utilizamos la estructura del fútbol infantil.

En el caso de Ondi nos costó un poco más por todas las suspensiones de actividades que se registraron, pero ya se generaron ocho centros en todo el país: en Cerro Largo, Salto, Tacuarembó, Canelones, y otros puntos en los que se trabaja con Intendencias y municipios y se aprovecha la infraestructura del fútbol infantil. El valor que tiene este empuje es que llega a lugares donde no se puede alcanzar, y en cada localidad o lugar se desarrolla el deporte dependiendo de la infraestructura de cada intendencia. En Flores, por ejemplo, habrá ciclismo, en otros departamentos tenis. Y así en todos.

En estos dos programas adelantamos muchísimo.

Diego Battiste

Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte

¿En qué etapa están?

Las escuelas de iniciación deportiva están muy adelantadas porque la idea es que en mayo, si la pandemia lo permite, estemos dentro de las escuelas. En Ondi, trabajamos con los municipios y contratando profesores por medio de Onfi. Un aspecto que entendemos fundamental en todo esto es que queremos que haya técnicos de deportes al frente, que quienes enseñen a los gurises sean personas especializadas, que pueden desarrollar esta actividad y formar. Nos contó Eduardo Mosegui, presidente de Onfi, que muchos niños del interior profundo de Uruguay no tuvieron otra oportunidad que conocer el fútbol. Esta iniciativa abre puertas.

Sin dudas, esta es una gran oportunidad para crecer en valores, formarlos en el deporte y un elemento que es clave en todo esto, que los chicos también puedan entender que no todos van a ser Cavani y Suárez, porque llegan muy poquitos a ese nivel, sino porque con estas experiencias pueden destacarse en otras disciplinas y conocer otros deportes.

“En estos días estamos trabajando con la cámara de gimnasios y danzas, con los clubes deportivos, que plantearon las distintas situaciones que atraviesan por la pandemia. Estamos trabajando con el MEC para que todos los clubes y gimnasios estén registrados, y que aquellos que no están lo hagan para poder tener beneficios (impositivos) y obligaciones. Para eso se aprovecha a trabajar en este tiempo de pandemia. Es fundamental que la SND tenga un censo de los gimnasios y clubes.

Decía que, si en mayo lo permite la pandemia, avanzan con el proyecto de iniciación deportiva en las escuelas.

Es así. Hasta ahora se hizo en nuestras plazas de deportes, porque en las escuelas no se podía. Pero si en mayo se abren las escuelas, avanzaremos para que se haga allí como actividades complementarias, como horas extracurriculares. Ese es un paso fundamental.

Diego Battiste

Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte

¿Hasta dónde aceptó ANEP este impulso del deporte en las escuelas?

Entiende que es fundamental hacerlo allí, y se llegó a un acuerdo que esto se hará con alumnos de cuarto a sexto de escuela, principalmente.

En Gol al Futuro entregamos materiales a todos los clubes de fútbol masculino y femenino y se hicieron muchos talleres por Zoom en prevención sobre la muerte súbita con el grupo de Premude”

El gobierno impulsa desde el año pasado al país como hub deportivo, ¿existe un escenario para crecer en este aspecto como sede de eventos internacionales?

A la Secretaría, Ministerio de Turismo y Presidencia les interesa mucho este tema. Es fundamental para dar actividad a la hotelería y servicios de catering. En abril vamos a tratar de mantener la superliga de rugby en forma de burbuja. Van a venir equipos, que se mantendrán aislados tal como están compitiendo en Chile ahora, y van a ingresar más de US$ 900.000 en hotelería y servicios de catering. Eso es muy importante para el país y lo tenemos que cuidar. En Chile, se hizo muy bien. Los planteles van a estar concentrados hasta el 15 de mayo y solo pueden salir de los hoteles al estadio a competir. Por esa razón, la idea es avanzar en este modelo.

¿Cómo?

La semana pasada, con el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio Maglione, autoridades de la Secretaría y de la Intendencia, estuvo el intendente Antía, recibimos en Maldonado al futuro presidente de la FINA, cuando culmine su mandato Maglione, porque avanzamos en la piscina olímpica y de calentamiento para tener competencias internacionales. Estamos interesados en hacer el Mundial juvenil en 2022, con todo lo que trae aparejado porque mueve muchísimo. Las intendencias nos piden actividades internacionales, y tratamos de hacerlo posible dentro de las posibilidades.

También aprovecharon la semana pasada la presencia del presidente de Conmebol en Montevideo para hablar del tema.

El fútbol es un deporte en el que podemos avanzar mucho en esta aspiración que tenemos. Sin dudas el fútbol es el gran objetivo, y cuando estuvimos reunidos con Domínguez y el presidente de la República, se lo hicimos saber. Traer la final de la Libertadores a Uruguay es un gran sueño que esperemos cumplir.

La AUF ya lo pidió para 2022.

Si seguimos con esta velocidad de vacunación, ojalá se pueda hacer en este 2021, porque Conmebol quiere jugar la final con público, y si Uruguay llega con la vacunación a la fecha de las finales podemos tener una final en Uruguay.

Diego Battiste

Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte

¿Cuándo se podrá ver público en las competencias deportivas en Uruguay?

En octubre y noviembre del año pasado avanzamos en una experiencia con OFI, porque para ellos son muy importantes los ingresos por venta de entrada. Sostienen gran parte de su funcionamiento con las recaudaciones. Desde el año pasado trabajamos en un protocolo, y en estas últimas semanas OFI nos entregó los nombres de quiénes van a ser los oficiales de cumplimiento de cada liga para cuando pueda volver el público. Ya estamos en esa etapa. Esa persona, un oficial de cumplimiento, va a ser responsable que se cumpla el protocolo en las tribunas. Seguimos trabajando en todo eso porque podrás imaginar que es un protocolo exigente, porque para albergar público necesitamos el mismo marco de seguridad en la tribuna que en la cancha. Para ello se necesita tener la información de todos los que acceden, nombre, cédula de identidad y un número de contacto. Además, deberán permanecer con tapaboca durante toda la actividad cuando ingresan al estadio y debemos cuidar el distanciamiento para que no haya aglomeraciones en los accesos de ingreso o en la venta de entradas. Por ejemplo, en un futuro OFI puede pedir, y el fútbol profesional también, que para acceder al fútbol exista o se pida el pasaporte verde. Puede llegar a suceder que para ir a los espectáculos deportivos tengas que estar vacunado. Por esa razón, el avance de la vacunación nos hace ver la vuelta del público de otra manera. Se habla que en la Copa América de Argentina y Colombia puede haber un aforo mínimo. En otras partes del mundo ya juegan con público.

Entregamos más de 40 desfibriladores en todo el país, en plazas de deportes y clubes. Pero no solo llevamos el desfibrilador, sino que también los apoyamos con cursos para manejarlos. En esa acción que hicimos nos dimos cuenta de la cantidad de desfibriladores que faltaban y los problemas de mantenimiento que existían. Vamos a seguir trabajando en eso, porque dejar un desfibrilador sin un curso y sin mantenimiento no sirve para nada”

¿Se habla de fechas del regreso del público en Uruguay?

No, porque todo esto es muy dinámico, pero de lo que sí se puede hablar es que, desde la AUF y la Secretaría, cuando vuelva el público tenemos que hacerlo con condiciones diferentes a lo que dejamos. La Secretaría lo presentó y fue votado en la LUC, modificaciones en las que hay un código para la lista de admisión al deporte, una lista única, en la que la AUF, que trabajó muy bien, la va a llevar adelante y se va a realizar en todos los deportes. También habrá derechos de exclusión. Por pedido del que organiza o del Ministerio del Interior, que puede ingresar a la tribuna a sacar a los violentos del fútbol. Tenemos que empezar a trabajar para que la familia vuelva al fútbol. Después de situaciones como la que estamos viviendo, con todo lo que implica la pandemia, es muy importante replantear cómo será la vuelta a las tribunas.

¿Es un nuevo comienzo?

Es necesario que la gente vuelva a las canchas con seguridad desde el punto de vista sanitario y también desde la violencia en el deporte.

Complejo de alto rendimiento

¿En qué etapa está el proyecto de la piscina olímpica para competencias internacionales en el Campus de Maldonado?

En breve la Intendencia de Maldonado hará un llamado a precios para luego comenzar con las obras. Se realizará con dineros de la Federación Internacional de Natación, del Comité Olímpico Uruguayo, de la Secretaría y de la Intendencia porque todo esto que estamos haciendo va de la mano con un complejo de alto rendimiento para que deportistas, no solo nadadores, puedan vivir allí y eso ayudará a que con becas el COU pueda mantener a esos deportistas en el Campus.



¿Llegan con las obras para el 2022?

La idea es ser sede de un Mundial juvenil de natación ese año, en todas las disciplinas (natación, waterpolo, aguas abiertas), que significará un gran impulso para el país.